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Malatya'da oda seçimlerinde çoğunluğu alan Sadıkoğlu üçüncü kez başkan oldu

1 Ekim 2026'da Malatya TSO seçimlerinde 7217 üyeden 5412'si oy kullandı; Sadıkoğlu beyaz listeyle 50 üyeyle çoğunluğu sağlayıp üçüncü kez başkan seçildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Malatya'da oda seçimlerinde çoğunluğu alan Sadıkoğlu üçüncü kez başkan oldu

seçim sonuçları:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri 1 Ekim 2026 tarihinde yapıldı. Oy kullanma hakkına sahip 7217 üyeden 5412 üye seçime katılarak oy kullandı; katılım yüzde 75 olarak gerçekleşti. 33 meslek komitesi için yapılan seçimler sonucunda toplam 91 meclis üyesi seçildi.

Seçimlerde 18 meslek grubunu Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun beyaz listesi kazandı, 13 meslek grubunu Mahmut Boyraz’ın sarı listesi kazandı. Bir grupta sonuç berabere kaldı, bir meslek grubunda ise bağımsız mavi liste galip geldi. Nihai dağılımda Sadıkoğlu 50, Boyraz 39 meclis üyesi kazanmış oldu; ayrıca 2 meclis üyesi bağımsız olarak meclise girdi.

çoğunluk ve görev süreci:

Meclis çoğunluğunu alan beyaz liste ile mevcut Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, grupların çoğunluğunu sağlayarak seçimi kazanmış oldu ve göreve üçüncü kez devam edecek. Bu sonuç, oda yönetiminde Sadıkoğlu’nun temsil ettiği grubun inisiyatifini güçlendiriyor.

başkanın değerlendirmesi:

Seçimlerin ardından kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Başkan Sadıkoğlu, "Demokratik bir ortamda seçimlerimizi gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Kazanan Malatya oldu. İki aydır kapı kapı dolaşan, amaçları sadece Malatya’ya faydalı olmak olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada şehrimiz için ve Malatya adına hep dik duracağız. Malatya adına doğru yapılan her şeyin yanındayız. Ama Malatya adına eğri yapan, eksik yapan, samimiyetsiz davranan, kişisel menfaatlerini ve kişisel menfaatlerini öne çıkaran ve kendi menfaatlerini düşünen herkese de boyun eğmeyeceğiz. Biz burada menfaat için değil, gerçekten Malatya için varız. Bu samimiyeti asla bozmayacağız. Özellikle bize oy veren vermeyen hiç kimseyi ayrıştırmadan Malatya Ticaret ve Odası’nın herkesin odası olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

SADIKOĞLU ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANDI

SADIKOĞLU ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANDI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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