Altınözü cimemi sanatını sürdürülebilir gelir ve beceri kaynağına dönüştürme çabası

Altınözü cimemi kursuyla yaşatılıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Akademi Hatay ve HAKİM Projesi kapsamında düzenlenen kurs, Altınözü ilçesinin coğrafi işaretli geleneksel değeri olan Altınözü Cimemi sanatının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacını taşıyor. Program, hem kültürel mirasın korunmasına hem de yerel halkın mesleki becerilerinin geliştirilmesine odaklanıyor.

Eğitimde teknikler ve mesleki dönüşüm:

Kursta katılımcılara cimemi üretiminin geleneksel teknikleri uygulamalı olarak öğretiliyor. Eğitim kapsamı; malzeme hazırlığı, örme ve ürün tasarımı gibi üretim aşamalarını içeriyor. Kursiyerlerin edindikleri el becerileri üzerinden mesleki yeterlilik kazanmaları ve bu becerileri ekonomik değere dönüştürebilmeleri hedefleniyor. Bu yaklaşım, hem bireylerin gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor hem de yerel el sanatlarının sürekliliğini destekliyor.

Atıktan değere: buğday saplarının kullanımı:

Buğday hasadından sonra geride kalan buğday sapları atık olarak değerlendirilmek yerine ileri dönüşüm anlayışıyla cimemi üretiminde kullanılıyor. Bu yöntem, tarımsal atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlayarak doğal kaynakların verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Aynı zamanda üretimde yerel hammadde kullanımını artırarak maliyet avantajı ve çevresel fayda sağlamayı amaçlıyor.

Kurs eğitmeni Fatma Çapur, programın coğrafi işaretli cimemi sanatının sürdürülebilirliğine yaptığı katkıya vurgu yaptı ve sağlanan imkanlar için HBB Başkanı Mehmet Öntürke teşekkür etti. Çapur, hem sanatın nesiller arası aktarımının hem de kursiyerlerin ekonomik olarak güçlenmesinin programın merkezinde olduğunu belirtti.

Akademi Hatay ve HAKİM Projesi kapsamında yürütülen bu çalışmalar, Altınözü Cimemi'nin hem kültürel miras olarak korunmasını hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacak somut becerilere dönüşmesini hedefliyor. Program, geleneksel zanaatın korunması ile sürdürülebilir üretim ve istihdama yönelik bir örnek oluşturuyor.

ALTINÖZÜ’NDE DÜZENLENEN KURSTA, BUĞDAY SAPLARI GELENEKSEL CİMEMİ SANATINDA DEĞERLENDİRİLEREK EL EMEĞİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR.