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Altıntaş-Pınarcık yolunda çarpışma: süt kamyoneti ve hafif ticari araçta 1 ölü, 3 yaralı

Altıntaş-Pınarcık yolunda süt toplama kamyoneti ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 19:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Altıntaş-Pınarcık yolunda çarpışma: süt kamyoneti ve hafif ticari araçta 1 ölü, 3 yaralı

Altıntaş-Pınarcık yolunda kaza ayrıntıları:

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Altıntaş-Pınarcık yolunda meydana gelen kazada, Ü.Ç. yönetimindeki 43 RA 208 plakalı süt toplama kamyoneti ile karşı yönden gelen Ali Osman Yılmaz (65) idaresindeki 43 ACB 898 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Olay yeri müdahalesi:

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sürücüler Ü.Ç. ve Ali Osman Yılmaz ile araçta bulunan E.Y. (37) ve O.Y. (20), Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastane süreci ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Osman Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı, kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

ALTINTAŞ’TA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ALTINTAŞ’TA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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