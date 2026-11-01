Dolar 49,9356 +0,05%
Euro 55,7510 -0,05%
Bist 10.759,56 -3,63%
Altın Gram 6.259,55 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Küçükçekmece'de düğün gecesi kavga can aldı: zanlı tutuklandı

Küçükçekmece'de düğün salonunda çıkan kavgada boyunundan bıçaklanan Klych Buriyev (33) yaşamını yitirdi; şüpheli R.T. Avcılar'da yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 20:55

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 21:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Küçükçekmece'de düğün gecesi kavga can aldı: zanlı tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Küçükçekmece'de, Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan Klych Buriyev (33) yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, alkollü oldukları öğrenilen R.T. ile Klych Buriyev arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.T., Buriyev'i boyun bölgesinden bıçakla yaraladı.

yakalama ve adli süreç:

Şüpheli, Avcılar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR DÜĞÜN SALONUNDA CİNAYETLE SONUÇLANAN BIÇAKLI KAVGANIN ŞÜPHELİSİ SEVK EDİLDİĞİ...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR DÜĞÜN SALONUNDA CİNAYETLE SONUÇLANAN BIÇAKLI KAVGANIN ŞÜPHELİSİ SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Narkotik takibi Malatya'da sonuç verdi: kamyonette 112 bin 202 sentetik ecza hap...
images

Yağmur draması: Gaziantep'te minibüs takla attı, 15 kişi yaralandı
images

Ünye'de plakasız motosikletin arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı
images

Çatıdaki yangını çıkarıp atölyeden iplik bobinleri fırlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartalın deplasman alarmı: Kasımpaşa'da yine puan kaybı

kasımpaşa ile beşiktaş 2-2 berabere kaldı

Trabzon'un mutfak mirası ödüllerle taçlandı

Üniversiteliler Erzincanspor’un yanında tribünde buluştu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu