Küçükçekmece'de düğün gecesi kavga can aldı: zanlı tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Küçükçekmece'de, Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan Klych Buriyev (33) yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, alkollü oldukları öğrenilen R.T. ile Klych Buriyev arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.T., Buriyev'i boyun bölgesinden bıçakla yaraladı.

yakalama ve adli süreç:

Şüpheli, Avcılar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR DÜĞÜN SALONUNDA CİNAYETLE SONUÇLANAN BIÇAKLI KAVGANIN ŞÜPHELİSİ SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.