Ünye'de plakasız motosikletin arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı

Ünye'de plakasız motosiklet arkadan çarptı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, arkadan çarpışma sonucu motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı. Olay Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Hendekkuyu Sokak'ta yaşandı.

kaza yeri ve gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Ordu istikametine seyir halinde olan Aslan B. idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü Mahmut Y. olan 52 AGV 989 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aslan B. ile arkasında bulunan Serhan Can E. yola savrularak yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve trafik ekipleri plakasız motosiklet üzerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ordu'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı