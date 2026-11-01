Çatıdaki yangını çıkarıp atölyeden iplik bobinleri fırlattı

Olayın gelişimi

Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı iplik atölyesinin sahibi Mehmet S. (35) çatıda yangın çıkardı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve gözaltılar:

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü. Bu sırada eline kesici alet alan Mehmet S., itfaiye ekiplerine direnerek etrafa iplik bobini ve çeşitli eşyaları fırlattı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri şahsa su sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Uzun süren çabaların ardından Mehmet S. gözaltına alındı. Binadan çıkarıldığı sırada şahsa saldıran bir kişi de gözaltına alındı. Her iki şüpheli de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Mahallelinin gözlemleri:

Olayı gören mahalle sakini Ömer Faruk Kaya yaşadıklarını şöyle anlattı: Ben yangını gördüm. İzliyordum. Söndü ve ondan sonra daha fazla itfaiye geldi. Onları görünce inip baktım. Bir tane adam vardı. Adam yukarıdan aşağı bir şeyler atıyordu. Ondan sonra polis vatandaşları uzaklaştırdı. İp attı, ne bulduysa aşağı attı. 15 dakika kadar aşağı bir şeyler fırlattı

Yangında iş yerinde hasar oluştu.

EYÜPSULTAN’DA İŞ YERİ SAHİBİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN ADAM, ÖNCE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKARDI, ARDINDAN İSE ETRAFA İPLİK BOBİNLERİ FIRLATTI. ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINIRKEN O ANLAR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI.