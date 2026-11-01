Kırgız sağlık bakanının Türkiye yolculuğu: öğrencilikten onura uzanan hikâye

Kırgızistan Sağlık Bakanı Damirbek Osmonov'un Türkiye ziyareti

Kırgızistan Sağlık Bakanı Damirbek Osmonov, bu hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Osmonov, ziyaretin yalnızca resmi bir temas olmadığını; aynı zamanda öğrencilik yıllarına, mesleki başlangıcına ve gençliğine uzanan duygusal bir yolculuk olduğunu söyledi.

Osmonov, ziyaretine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’ye yaptığım çalışma ziyareti yalnızca resmi bir ziyaret değil, aynı zamanda hayatımın en güzel yıllarına, ilk mesleki hayatımdaki ilk adımlarına ve gençliğime uzanan özel bir yolculuk oldu. Öğrencilik yıllarımda bana kucak açan, dünya seviyesinde tıbbın inceliklerini öğreten, beyaz önlüğü giydirerek hekimlik yemini ettiren kıymetli Türkiye topraklarında bu kez Kırgızistan Sağlık Bakanı olarak bulunmak beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı."

Türkiye ile tıp alanındaki iş birliğinin somut sonuçları:

Osmonov, tıp eğitimini Türkiye’de tamamlamış bir hekim olarak, bu başarısında emeği geçen hocalarına ve meslektaşlarına teşekkür etti. Siyasi ve sağlık alanındaki bağların güçlü olduğunu belirten bakan, iki ülke arasındaki iş birliğinin somut örneklerine dikkat çekti. Bunlar arasında Türkiye tarafından sağlanan ambulanslar, tıbbi ekipmanlar, pandemi dönemindeki destekler ve Türkiye’den gelen modern tekniklerle gerçekleştirilen yüksek teknoloji ameliyatları yer aldı.

Bakan, "Bugün bizim siyasi dostluğumuz ve stratejik ortaklığımız en üst seviyededir. Bu kardeşliğin en parlak ve somut göstergesi ise Türkiye’nin Kırgızistan’ın tıp alanına sağladığı paha biçilmez destektir" diye konuştu. Osmonov ayrıca Türkiye’de eğitim gören yüzlerce Kırgız gencin ülkesine döndüğünde sağlık sistemini dönüştürecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Eğitim geçmişi, ödül ve gelecek hedefleri:

Osmonov, tıp eğitimini 1999-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Uzmanlık eğitimini 2006-2012 yıllarında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aldı. 2012 Nisan-Kasım döneminde Taksim Alman Hastanesi Kardiyoloji Departmanı’nda görev yapan Osmonov, 2012-2015 yıllarında Almatı’daki Sema Kliniği’nde Kardiyoloji Bölüm Başkanlığı yaptı. 2016’da Kırgızistan’a dönerek ortaklarıyla Bikard Özel Kardiyoloji Hastanesi’ni kurdu ve başhekimlik görevini yürüttü. Bu yılın Şubat ayında ise Kırgızistan Sağlık Bakanlığına atandı.

Osmonov, Türkiye’deki öğrencilik döneminde hem maddi hem manevi zorluklar yaşadığını, o dönemde 6 yıl üst üste başbakanlık bursu aldığını söyledi. Ayrıca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende kendisine TÜSEB Türk Dünyası Sağlık ve Bilim Onur Beratı takdim edildiğini belirtti. Ödülün kendisi için hem kişisel hem de sembolik bir anlam taşıdığını vurgulayan Osmonov, bunun sabrının ve emeğinin karşılığı olduğunu ifade etti.

Osmonov, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda da bilim insanı yetiştirmeye yönelik hedeflerinden söz ederek, "Türk Dünyası Tıp Akademisi" kurulmasının zamanının geldiğini savundu ve Nobel ödüllü Aziz Sancar’ın izinden gidecek yeni nesil bilim insanlarının yetiştirilmesi çağrısında bulundu.

Ziyaret, Kırgız-Türk tıp ilişkilerinin güçlendirilmesi, eğitim ve teknolojik iş birliklerinin sürdürülmesi yönündeki taahhütlerin yinelediği bir çerçevede tamamlandı.

KIRGIZİSTAN SAĞLIK BAKANI DAMİRBEK OSMONOV, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMADA, BU HAFTA TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMA ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ.