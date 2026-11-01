Avcılar'da okul önündeki trafik tartışması sırasında bekçi veliyi bacağından vurdu

Olayın gelişimi:

Olay, 30 Ekim Cuma sabahı Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesindeki İnönü İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunu okula getiren M.S. ile trafikte bekleyen bir sürücü arasında korna ve yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya müdahale eden mahalle bekçisi G.Ö., M.S.'den aracını okul önünden çekmesini istedi.

M.S. aracı çekip geri döndükten sonra bekçiyle yeniden tartışmaya başladı. Görgü tanımları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, bekçi G.Ö. önce defalarca biber gazı sıktı. Bu müdahalenin ardından taraflar arasında arbede yaşandı; bekçinin silahını çektiği ve M.S.'ye isabet eden tek el ateş sonucu şahsın bacağından yaralandığı görüldü.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında M.S.'nin aracını okul önünde bıraktığı, arkadaki sürücülerin korna ile tepki verdiği, ardından bekçi G.Ö.'nün olaya müdahale ettiği anlar net biçimde görülüyor. Görüntülerde biber gazı kullanımının tekrarlandığı ve sonrasında bekçinin tabancasını çekerek ateş ettiği anlar yer aldı.

Görüntüler, olayın kısa süre içinde ve kalabalık bir ortamda yaşandığını, müdahalenin çevredeki diğer vatandaşlar tarafından da izlendiğini gösteriyor. Bu kayıtlar soruşturmada delil olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma ve adli süreç:

Olay sonrası M.S., çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; bacağından yaralı olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında bekçi G.Ö. hakkında işlem yapıldı ve şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Diğer taraftan, olayın tarafı olan M.S. hakkında ise mahkeme tarafından "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı kaydedildi. Savcılık soruşturması devam ediyor; görüntüler, tanık ifadeleri ve olay yerindeki incelemeler ışığında olayın ayrıntıları netleştirilmeye çalışılıyor.

AVCILAR'DA BİR İLKOKULUN ÖNÜNDE TRAFİK TARTIŞMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN OLAYDA, MAHALLE BEKÇİSİNİN BİR VELİYİ SİLAHLA BACAĞINDAN VURDUĞU ANLARIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE BEKÇİNİN ÖNCE DEFALARCA BİBER GAZI SIKTIĞI, ARDINDAN SİLAHINI ÇEKEREK ATEŞ ETTİĞİ ANLAR YER ALDI.