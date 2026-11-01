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Trabzon'da uluslararası öğrenciler mini Dünya Kupası'nda ter döküyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Mini Dünya Kupası'nda 16 ülkenin takımları, uluslararası öğrencileri futbol üzerinden kaynaştırıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 20:42

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzon'da uluslararası öğrenciler mini Dünya Kupası'nda ter döküyor

mini Dünya Kupası Trabzon'da başladı:

Trabzon, farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencileri bir arada gören Mini Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER) tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen turnuva, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) sahalarında renkli görüntülere sahne oluyor.

turnuva ve katılımcılar:

Organizasyonda 16 ülkenin takımları şampiyonluk için mücadele ediyor. Her takımın 6 asil ve 4 yedek olmak üzere 10 sporcudan oluştuğu turnuva, futbolun birleştirici gücüyle farklı kültürleri aynı sahada buluşturmayı amaçlıyor. Turnuvada oynanacak karşılaşmalar arasında şu eşleşmeler yer alıyor: Nijer - Kamerun, Filistin - Kırgızistan, Cibuti - Azerbaycan, Burkina Faso - Somali, Çad - Komor Adaları, Mısır - Türkiye, Kazakistan - Suriye, Myanmar - Suudi Arabistan.

organizatörün mesajı:

KULDER Başkanı Nurettin Kurt organizasyonun amacını sosyal ve kültürel desteği güçlendirmek olarak özetledi. Kurt, Trabzon'un yüzyıllardır farklı kültürlerin buluştuğu bir kent olduğunu vurgulayarak, bugün burada eğitim gören gençlerin bu kültürel zenginliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Kurt, farklı dilleri konuşan ve farklı kültürlerden gelen gençlerin aynı takım ruhunu paylaşmasının organizasyonun en büyük başarısı olduğunu ifade etti ve Trabzon'da kurulan dostlukların yarın dünyaya uzanan gönül köprüleri oluşturacağına inandıklarını söyledi.

açılış ve hedefler:

Etkinliğin açılışına katılan AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu başlama vuruşunu yaptı. Organizatörler turnuvanın yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda uluslararası öğrenciler arasındaki dayanışmanın artmasını, kültürlerarası etkileşimin güçlenmesini ve kalıcı dostluk köprülerinin kurulmasını hedeflediğini vurguluyor. Turnuva boyunca saha içi rekabetin yanı sıra kültürel paylaşımların ve sosyal aktivitelerin de ön planda tutulacağı bildirildi.

TRABZON, FARKLI ÜLKELERDEN GELEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİ FUTBOL SAHASINDA BULUŞTURAN MİNİ DÜNYA...

TRABZON, FARKLI ÜLKELERDEN GELEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİ FUTBOL SAHASINDA BULUŞTURAN MİNİ DÜNYA KUPASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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