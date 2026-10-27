Altıntaş’ta eğitimde yüz yüze buluşma: Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi kurslarına ziyaret

Altıntaş’ta kurs ziyaretleri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen yüz yüze eğitim kurslarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında kurs ortamı, ders programları ve öğrencilerin eğitim sürecine katılımı değerlendirildi.

sınıf ziyaretleri ve öğrenci sohbetleri:

Sinan, sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi ve eğitim süreçleri üzerine sohbet etti. Öğrencilerin derslerdeki aktif katılımı ve öğrenme motivasyonunu gözlemleyerek, eğitim ortamının öğrencilerin ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdiği hakkında doğrudan izlenimler edindi.