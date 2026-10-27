Serinyol Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere uygulamalı yangın eğitimi

Serinyol Anadolu Lisesi'nde yangın eğitimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri, Antakya'daki Serinyol Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere temel yangın eğitimi verdi.

eğitimin içeriği:

Eğitim programında yangın anında yapılması gerekenler, güvenli tahliye yöntemleri ve ilk müdahale konuları teorik olarak anlatıldı. Teorik bölümün ardından okulda gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile öğrenci ve personelin uygulama pratiği yapması sağlandı.

amaç ve beklenen kazanımlar:

HBB itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü bu çalışmaların temel hedefi, öğrenciler ve öğretmenler arasında yangın bilincini arttırmak, olası bir durumda doğru müdahale edilmesini ve hazırlıklı olunmasını sağlamaktır. Teorik bilginin tatbikatla pekiştirilmesi, acil durumlarda yapılacakların daha hızlı ve koordineli uygulanmasına katkı sunar.

Eğitimler, okul güvenliği açısından önleyici bir adım olarak değerlendiriliyor; kısa eğitim oturumları ve tatbikatlar, temel davranışların öğrenilmesi ve reflexlerin geliştirilmesi açısından etkili bulunuyor.

HBB İTFAİYE EKİPLERİ, ANTAKYA’DA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YANGIN EĞİTİMİ VEREREK TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ.