Dolar 49,7845 +0,02%
Euro 55,5377 -0,21%
Bist 11.134,22 -0,16%
Altın Gram 6.414,44 -0,77%
EUR/USD 1,1143 -0,32%
Brent Petrol 111,39 +0,59%
--°

Güncel eğitim gündemi okulda: Hacı Arslan Uzan Mustafa Açıkalın Ortaokulu'nu ziyaret etti

Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş ile Mustafa Açıkalın Ortaokulu'nu ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Güncel eğitim gündemi okulda: Hacı Arslan Uzan Mustafa Açıkalın Ortaokulu'nu ziyaret etti

Güncel eğitim gündemi yerinde incelendi

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş ile birlikte Mustafa Açıkalın Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette kaymakam Uzan, yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ve okulun genel durumu hakkında bilgi aldı.

ziyaretin ayrıntıları:

Kaymakam Uzan okul koridorlarını ve sınıfları gezerek eğitim ortamını yerinde inceledi. Öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Uzan, dersler, eğitim süreçleri ve okul yaşamına ilişkin görüşlerini dinledi ve öğrencilerin beklenti ile önerilerini not aldı.

değerlendirme ve kapanış:

Okul yönetimiyle yapılan görüşmelerde eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu ve eksiklerin giderilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Program, okul yönetimi ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sona erdi ve yetkililer sürecin izlenmeye devam edeceğini belirtti.

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, MUSTAFA AÇIKALIN ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK EĞİTİM...

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, MUSTAFA AÇIKALIN ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ, ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İklim bilinci Aydıntepe ve Demirözü'ne taşındı
images

Beü ve Güroymak'ta eğitimde fırsat eşitliğine yönelik ortak adım
images

Erzurum'da gastronomi eğitiminin yeni adresi: yerel mutfak mirası okula giriyor
images

Sason'da 80 öğrencinin yer aldığı cumhuriyet satranç turnuvası sona erdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tuzla'da kamyonun kazaya karışmadığı ve belediye ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı

Kepez'te hortumun yaraları ekiplerin mesaisiyle sarılıyor

Cumhuriyet coşkusu sokaklara taşınıyor: 81 ilde iklim için pedal zamanı

Kazak tünelleri çıkışında devrilen yolcu otobüsü: 1 ölü, 7 yaralı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Trabzonspor, Hearts sınavına rejenerasyon ve taktik çalışmalarıyla başladı