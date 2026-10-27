Güncel eğitim gündemi okulda: Hacı Arslan Uzan Mustafa Açıkalın Ortaokulu'nu ziyaret etti

Güncel eğitim gündemi yerinde incelendi

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş ile birlikte Mustafa Açıkalın Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette kaymakam Uzan, yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ve okulun genel durumu hakkında bilgi aldı.

ziyaretin ayrıntıları:

Kaymakam Uzan okul koridorlarını ve sınıfları gezerek eğitim ortamını yerinde inceledi. Öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Uzan, dersler, eğitim süreçleri ve okul yaşamına ilişkin görüşlerini dinledi ve öğrencilerin beklenti ile önerilerini not aldı.

değerlendirme ve kapanış:

Okul yönetimiyle yapılan görüşmelerde eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu ve eksiklerin giderilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Program, okul yönetimi ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sona erdi ve yetkililer sürecin izlenmeye devam edeceğini belirtti.

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, MUSTAFA AÇIKALIN ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ, ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ.