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Liseden hakemliğe: 17 yaşındaki Melek Öztürk akademik yayıncılığa adım attı

İzmirli 17 yaşındaki Melek Öztürk, ONCOMathRIX projeleriyle tanınarak DergiPark'ta hakemli bir dergiye kabul edildi ve Türkiye'nin en genç hakemi oldu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Liseden hakemliğe: 17 yaşındaki Melek Öztürk akademik yayıncılığa adım attı

Genç hakemin öyküsü

İzmir’de yaşayan lise öğrencisi Melek Öztürk (17), internet ortamında geliştirdiği projeler sayesinde akademik yayıncılık dünyasında yer aldı. ONCOMathRIX projesiyle gündeme gelen Öztürk, kısa sürede dikkat çekti ve DergiPark bünyesindeki hakemli bir bilimsel derginin resmi hakem kadrosuna kabul edildi. Bu kabul, genç ismin akademik değerlendirme süreçine doğrudan katkı sağlamasının yolunu açtı.

Hakemlik görevini ne ifade ediyor:

Hakemlik, bilimsel makalelerin metodolojik doğruluğunu, özgünlüğünü ve yayın kriterlerine uygunluğunu değerlendirmeyi kapsar. 17 yaşında bir lise öğrencisinin bu sürece dahil olması hem kişisel bir başarı hem de akademik çevrelerde genç yeteneklerin yükselişine dair bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Öztürk’ün görev kapsamında bilimsel makaleleri değerlendirme ve geri bildirim sağlama sorumluluklarını üstlenmesi bekleniyor.

ONCOMathRIX ve genç başarıların önemi:

Öztürk’ün internet projeleri üzerinden elde ettiği görünürlük, geleneksel akademik yolun dışından da katkı sağlanabileceğini gösteriyor. Bu gelişme, yayıncılık ekosisteminde yeni ve farklı profillerin değerlendirilmesine kapı açıyor. Akademik yayın platformlarında yer almanın kariyer açısından hangi fırsatları yaratabileceği, genç araştırmacıların motivasyonunu artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin en genç akademik dergi hakemi unvanı, Melek Öztürk’ün adıyla anılıyor ve gelecekteki katkıları takip ediliyor.

İZMİRLİ 17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ MELEK ÖZTÜRK

İZMİRLİ 17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ MELEK ÖZTÜRK

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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