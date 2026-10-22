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Babadağ’da dokuma ve kültür odaklı 8. Babafest açıldı

8. Babafest, 22-25 Ekim'de Babadağ'da dokuma kültürünü kortej, sergiler ve konserlerle tanıtıyor; kanser farkındalığı ve off-road gösterileri de programda.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Babadağ’da dokuma ve kültür odaklı 8. Babafest açıldı

Babafest sahnesi dokuma kültürü ve müzikle kuruldu

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, bölgenin dokuma geleneğini, tarihini ve turizm potansiyelini öne çıkarmayı amaçlayan 8. Babafest 2026 başladı. Festival alanında kurulan stantları gezen Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, esnaflarla sohbet edip hayırlı işler diledi.

Açılış ve günlük program:

Festivalin resmi açılışı ve kortej yürüyüşü 23 Ekim Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Aynı günün konser programında saat 21.00'de Necati ve Saykolar sahne alacak. 24 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.30'da Ersan Er, saat 21.30'da ise NEZ konser verecek. Festivalin son günü 25 Ekim Pazar saat 11.00'de off-road gösterileri planlanırken, kapanış konseri saat 21.30'da İsmail YK ile gerçekleşecek.

Sergiler, farkındalık ve etkinlikler:

Programda; "Bir Yumak Umut Babadağ" adlı kanserde farkındalık etkinliği, "Geçmişin Karelerinde Okul Yılları" fotoğraf sergisi, "Minyatür Dokuma Tezgahları" sergisi ve Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca tarafından hazırlanan "Babadağ Gibi" dokuma ve örgü kişisel sergisi ziyaretçilere açılacak. Festival süresince moda gösterileri ve yöresel ürün tezgahları da yer alacak.

Murat Kumral, festivalin coşkuyla başladığını belirterek, "Dokumanın başkenti, girişimci insanların diyarı Babadağ’ımızı hak ettiği yere taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Festival boyunca konserler, kültürel etkinlikler, sergiler, moda gösterileri ve yöresel ürünlerin sergilendiği tezgahlar vatandaşlarla buluşacak. Babadağ’ın kültürü, dokuması, geçmiş hatıraları bu festivalde hayat bulacak" dedi.

Kumral, ayrıca tüm hemşehrileri ve Denizli halkını 22-25 Ekim tarihleri arasında festivale davet ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti: "Tüm hemşehrilerimizi ve Denizli halkını, 22-25 Ekim tarihlerinde bu coşkuya ortak olmaya, Babadağ’ımızın güzelliklerini birlikte paylaşmaya davet ediyorum. Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim."

BABADAĞ’IN DOKUMA KÜLTÜRÜNÜ, TARİHİNİ VE TURİZM POTANSİYELİNİ TANITMAYI AMAÇLAYAN 8. BABAFEST 2026...

BABADAĞ’IN DOKUMA KÜLTÜRÜNÜ, TARİHİNİ VE TURİZM POTANSİYELİNİ TANITMAYI AMAÇLAYAN 8. BABAFEST 2026 BAŞLADI. BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL STANDLARI GEZEREK ESNAFLARA HAYIRLI İŞLER DİLEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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