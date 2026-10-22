Çatak'ta yaylalardan toplanan karakovan balı üreticilere umut verdi

Çatak'ta karakovan balı hasadı yapıldı

Van’ın Çatak ilçesinde, bölgenin zengin doğal bitki örtüsü ve yüksek rakımlı yaylalarında arıların ürettiği karakovan balının hasadı gerçekleştirildi. Kaçit Mahallesi’nde arıcılık yapan İhsan Sema’ya ait karakovanlarda yapılan kesim programına protokol üyeleri ve üreticiler katıldı.

Programa katılanlar bal üretim sürecini yerinde görüp üreticiyle sohbet ederek, hasat yöntemleri ve üretim zincirindeki uygulamalar hakkında bilgi aldı. Etkinlik, hem üretimin görünür kılınması hem de saha ihtiyaçlarının paylaşılması açısından önem taşıdı.

Üretim ve destek rakamları:

Yetkililerden alınan bilgiye göre 2026 yılında ilçedeki kayıtlı arıcılık işletmesi sayısı 208 olarak tespit edildi. İlçede yıllık bal üretiminin yaklaşık 350 ton olduğu belirtilirken, farklı illerden Çatak yaylalarına gelen yaklaşık 100 gezginci arıcılık işletmesinin kovan tespitleri yapıldı. Van Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında ise ilçedeki 40 üreticiye 20’şer adet olmak üzere toplam 800 arılı kovan hibe edildi.

Protokol değerlendirmeleri:

Çatak Ziraat Odası Başkanı Kemal Kaya, desteklerin üreticiler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak üreticilerin sahadaki sorunlarını yerinde dinlemek için bir araya geldiklerini söyledi. Kaya, "Bugün burada çiftçimizi ziyaret ederek karakovan bal kesimi programına katıldık. Öncelikle Van Valimize çok teşekkür ediyoruz. İlçemizde 40 çiftçimize 20’şer adet arılı kovan verildi. Bu projelerin vatandaşlarımıza büyük fayda sağladığını gördük. Desteklerin artırılmasını talep ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda 40 değil, 80 çiftçimizin bu destekten yararlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çatak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ceyhan Salçuk da bal hasadına protokol üyeleriyle birlikte katıldıklarını belirterek, "Bugün kaymakamımız ve mülki idare amirlerimizle birlikte çiftçilerimizin bal hasadına katılmış bulunmaktayız. Desteklerinden dolayı valimize, kaymakamımıza ve mülki idare amirlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Program, karakovanların açılması ve balın hasat edilmesi ile üreticilerle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sona erdi. Etkinliğe Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Yılmaz Güngör ve İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik de katıldı.

Yetkililer, arıcılığın ilçede önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ettiğini, destek ve eğitim programlarının sürdürülmesiyle üretimin ve ürün kalitesinin daha da artmasının hedeflendiğini ifade etti.

VAN'IN ÇATAK İLÇESİNDE, DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ VE YÜKSEK RAKIMLI YAYLALARDA ARILARIN ÜRETTİĞİ KARAKOVAN BALININ HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.