Nevşehir'de coğrafi işaretli kabak çekirdeği hasadı ve bölgesel ekonomi vurgusu

Nevşehir'de hasat töreni ve katılımcılar:

Türkiye üretiminde ilk sırada yer alan çerezlik kabak çekirdeğinin hasadı, Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Etkinliğe Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Tören, üretimin bölge ekonomisi ve ihracat açısından taşıdığı önemin altını çizdi.

Hasat programı sırasında gençler de etkinliğe dahil oldu; öğrenciler kabakları boyayarak törene renk kattı ve en güzel kabakları hazırlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Bu uygulama, üretimden kültüre uzanan bir farkındalık çalışması olarak değerlendirildi.

Üretim, tescil ve bölgesel önem:

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş etkinlikte kentte 405 bin dekarın üzerinde alanda çerezlik kabak üretimi yapıldığını belirtti. Memiş, Nevşehir'in Türkiye çerezlik kabak üretiminin yaklaşık yarısını karşılayarak ülke genelinde ilk sırada bulunduğunu vurguladı.

Ürünün kimliğini pekiştiren önemli bir adım olarak, çerezlik kabak çekirdeği 2019 yılında coğrafi işaretle tescillendi. Bu tescil, üretimin bölgeyle özdeşleşmesi ve marka değerinin korunması açısından kritik öneme sahip.

İhracat ve ekonomik katkı:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise Nevşehir'in kabak çekirdeği üretiminde hem üretim hem pazarlama alanlarında kayda değer bir konuma ulaştığını belirtti. Gizligider, ürünün yalnızca iç piyasada değil uluslararası pazarlarda da talep gördüğünü aktardı.

Gizligider'in verdiği verilere göre, Nevşehir'in tarımsal ihracatı yaklaşık 3,6 milyar lira seviyesinde bulunuyor ve kabak çekirdeği kapsamında 455 tonluk bir ihracat gerçekleştirildi; başlıca alıcı ülkeler arasında Mısır, Azerbaycan ve Gürcistan yer alıyor. Bakan Yardımcısı, üretimin sürdürülmesi ve ürünün getirdiği katma değerin artırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök törende, kentin toprak özellikleri, iklimi ve tarımsal üretim geleneğinin Nevşehir'i Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri haline getirdiğini belirtti. Kök, Kapadokya turizmine atıf yaparak tarımsal üretimin de kent için en az turizm kadar önemli olduğunu söyledi ve 2025 verilerine göre yaklaşık 47 bin ton üretimle Nevşehir'in Türkiye'de ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Etkinlik, bölge ekonomisine sağlanan katkının ve üreticilerin emeğinin görünür kılınmasına hizmet etti. Katılımcılar, destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve ürün çeşitlerinin tescilinin artırılmasıyla Nevşehir kabak çekirdeğinin hem marka değerinin hem de ihracat potansiyelinin büyütülebileceğini vurguladı.

NEVŞEHİR'DE ÇEREZLİK KABAK ÇEKİRDEĞİNİN HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.