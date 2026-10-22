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Kritik PHP açığı kamu hizmetlerinde erişim kesintisi yarattı

İngiltere'de PHP'de tespit edilen kritik güvenlik açığı nedeniyle 32 kamu hizmeti geçici olarak devre dışı kaldı; 4 hizmet kısmen erişilemez durumda.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kritik PHP açığı kamu hizmetlerinde erişim kesintisi yarattı

Kritik PHP açığı kamu hizmetlerinde erişim kesintisi yarattı

İngiltere Teknoloji Bakanı Baroness Lloyd of Effra tarafından açıklanan güvenlik açığı, internette yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilindeki kritik bir zafiyetten kaynaklanıyor. Bakan, Lordlar Kamarası'nda yaptığı konuşmada bu nedenle 32 kamu hizmetinin devre dışı kaldığını, 4 hizmetin ise kısmen kullanılamaz hâle geldiğini bildirdi.

Erişim kesintilerinin nedeni:

Yetkililer, yaşanan aksaklığın büyük ölçüde güvenlik güncellemeleri ve risk azaltıcı tedbirler uygulanırken sistemleri korumak amacıyla alınan geçici önlemlerden kaynaklandığını belirtiyor. Bakan, hükümetin söz konusu açıklama yapılmadan önce önleyici adımlar attığını ve çalışmaları yönlendirdiğini vurguladı.

NCSC ve hükümet önlemleri:

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) durumu yönetmek için harekete geçti; NCSC'ye söz konusu güvenlik açığı hakkında geçen hafta OpenAI tarafından bilgi verildiği açıklandı. Ülke çapında işletmelere ve kuruluşlara yönelik 50 bin önleyici bildirim gönderildiği ifade edildi. Hükümet, durumun izlendiğini ve kamu hizmetlerinin güvenliğini, dayanıklılığını ve erişilebilirliğini sağlamak için ilgili kurumlarla birlikte çalışıldığını belirtti.

Başbakanlık kaynakları, yürütülen güvenlik çalışmalarının şu ana kadar kamu sektöründe veya ülke genelinde herhangi bir sistem ihlali tespit edilmesine yol açmadığını; bazı hizmetlerin geçici olarak çevrim dışı kalmasının ise bu çalışmaların bir sonucu olduğunu açıkladı. Ayrıca, bu durumun söz konusu sistemlerin siber saldırıya uğradığı anlamına gelmediği vurgulandı.

Yetkililer, her büyüklükteki kuruluşun sistemlerini korumak için NCSC rehberliğini izlemeleri gerektiğini hatırlatıyor. Hükümet ve ilgili kurumlar, açık kapatılana ve riskler tamamen giderilene dek izleme ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

İNGİLTERE TEKNOLOJİ BAKANI BARONESS LLOYD OF EFFRA, İNTERNET SİTELERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE...

İNGİLTERE TEKNOLOJİ BAKANI BARONESS LLOYD OF EFFRA, İNTERNET SİTELERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KULLANILAN PHP PROGRAMLAMA DİLİNDE TESPİT EDİLEN KRİTİK GÜVENLİK AÇIĞI NEDENİYLE 32 KAMU HİZMETİNİN DEVRE DIŞI KALDIĞINI, 4 HİZMETİN İSE KISMEN KULLANILAMADIĞINI AÇIKLADI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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