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Altyapıdan milli sahaya: Kayserisporlu beş genç U14 seçmelerinde

Kayserispor altyapısından beş genç futbolcu, U14 Genç Milli Takımı 2. aşama seçmelerine davet edildi; kulüp tebrik etti ve başarı diledi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 17:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Altyapıdan milli sahaya: Kayserisporlu beş genç U14 seçmelerinde

Kayserispor altyapısından beş oyuncu milli takım seçmelerinde

Kayserispor altyapısında forma giyen beş genç futbolcu, U14 Genç Milli Takımı 2. aşama seçmelerine davet edildi. Kulüp organizasyonu ve oyuncuların performansı, bu davetin arkasındaki önemli faktörler olarak değerlendiriliyor.

Davete çağrılan isimler:

Kaleci: Ahmet Talha Güngör. Stoperler: Yiğit Efe Özkan ve Çinar Nayman. Orta saha: Sami Doruk Atalay. Forvet: İzzet Efe Bulut. Bu beş oyuncu, milli takım seçmelerinde 2. aşamaya katılacak ve sürece devam edecekler.

Kulüp açıklaması:

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada; "Genç futbolcularımızı tebrik ediyor, milli takım yolculuklarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Oyuncuların çağrılması, kulübün altyapı çalışmalarının somut bir sonucu olarak yorumlanıyor. Seçmelerde elde edilecek başarı, hem oyuncuların kariyerleri hem de Kayserispor altyapısının görünürlüğü için önemli bir fırsat sunacak; seçme sonuçları ilerleyen günlerde netleşecek.

KAYSERİSPOR ALT YAPISINDA BULUNAN GENÇ FUTBOLCULAR, MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILIYOR.

KAYSERİSPOR ALT YAPISINDA BULUNAN GENÇ FUTBOLCULAR, MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILIYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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