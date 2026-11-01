Operasyonda Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığında 4 şüpheli tutuklandı

Operasyonun genel bilançosu:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan tespitlere göre şüphelilerin 27 ilde toplam 46 vatandaşı hedef aldığı ve 37 milyon 906 bin 851 TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Operasyonun detayları:

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 28 Ekim tarihinde Akçakale ilçesinde tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyona 7 ekip ve 16 personel katıldı. Şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyaller:

Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 13 cep telefonu, 13 SIM kart ve 1 SIM kart bloğu ele geçirildi. Ayrıca 21 adet captagon ile uyuşturucu olduğu değerlendirilen 1 hap bulundu.

Soruşturma ve yargı süreci:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.

ADRESLERE DÜZENLENEN OPERASYON