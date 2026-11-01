Mudanya'da balkonda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Mudanya'da balkon yangını paniğe yol açtı

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitende bulunan dairenin 4. kat balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

yangına müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine adrese ulaşan Mudanya İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin daire içine sıçramasını engelledi. Ekipler yangını kontrol altına alıp söndürdü ve bölgedeki yanıcı maddeler ile ısı kaynaklarına yönelik soğutma çalışması gerçekleştirdi.

dumandan etkilenenler ve sağlık müdahalesi:

Yangına müdahale sırasında ve olay yerinde yapılan müdahalelerde toplam 4 kişi dumandan etkilendi. Müdahale esnasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sırasında dairede bulunan 2 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma ve inceleme başlattı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE BİR SİTENİN 4’ÜNCÜ KATINDAKİ BALKONDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE ALEVLERİN DAİREYE SIÇRAMASI ÖNLENDİ.