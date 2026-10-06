Alzheimer hastası 80 yaşındaki adam sarp arazide dereden kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Yalova'da, ormanlık alanda kaybolduğu bildirilen yaşlı bir vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. Kaybolan kişinin 80 yaşındaki ve Alzheimer hastası olduğu bildirildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışmaları için 3 arazi aracı, 1 termal drone ve 10 personel ile sevk edildi.

Kurtarma çalışması:

Termal drone ile yapılan taramada konum tespit edildi ve kurtarma için AFAD, UMKE, Jandarma ile Yalova Arama Kurtarma ekipleri (YSAK) koordineli şekilde çalışmaya başladı. Sarp arazide yürütülen arama-kurtarma faaliyeti yaklaşık 2 saat sürdü. Ekipler, kaybolduktan sonra bir dereye düştüğü belirlenen Hikmet amcayı bulunduğu yerden yaralı olarak çıkardı.

Müdahale ve nakil:

Kurtarma anında jandarma ekiplerinin, "Devlet seni burada bırakır mı?" sözleriyle moral verdiği duygusal anlar kaydedildi. İlk müdahalesi olay yerinde UMKE ekiplerince gerçekleştirilen Hikmet amca daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

YALOVA’DA ALZHEİMER HASTASI 80 YAŞLARINDAKİ HİKMET AMCA, ORMANLIK ALANDA KAYBOLDUKTAN SONRA DÜŞTÜĞÜ DEREDE EKİPLERİN YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU YARALI OLARAK KURTARILDI.