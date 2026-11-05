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Amasya'da cami yanındaki kafede çıkan yangın üç kişiyi dumandan etkiledi

Sultan II. Bayezid Camii yakınındaki kafede çıkan yangında içerideki 2 çalışan ile bitişikteki 1 kişi dumandan etkilendi; hayati tehlikeleri yok.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:00

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Amasya'da cami yanındaki kafede çıkan yangın üç kişiyi dumandan etkiledi

Olay yeri ve müdahale:

Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii yanındaki bir kafede çıkan yangının bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Etkilenenlerin durumu:

İçeride bulunan 2 çalışan ile bitişikteki iş yerinde bulunan 1 kişi dumandan etkilendi. Etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

Soruşturma ve neden incelemesi:

Söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AMASYA’DA BİR KAFEDE ÇIKAN YANGINDA İÇERİDE BULUNAN 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ.

AMASYA’DA BİR KAFEDE ÇIKAN YANGINDA İÇERİDE BULUNAN 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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