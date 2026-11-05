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Kışın gölgesinde çiçek açan elma ağacı Adilcevaz'da dikkat çekti

Adilcevaz'da Süphan Dağı'nın karla kaplı zirvesiyle aynı dönemde, kış gelmeden bir elma ağacının çiçek açması çiftçileri ve çevredekileri şaşırttı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Kışın gölgesinde çiçek açan elma ağacı Adilcevaz'da dikkat çekti

Süphan Dağı eteklerinde beklenenin dışında bir görüntü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, zirvesi karla kaplı Süphan Dağının habercisi olduğu kış mevsimi yaklaşırken bir elma ağacının çiçek açması dikkat çekti. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterirken, aynı bahçede bahar aylarında görülmesi beklenen çiçeklerin ortaya çıkması çevrede şaşkınlık yarattı.

çiftçinin gözlemi ve yerel tepki:

Elma bahçesinin sahibi Mehmet Nur Aydemir, kış kapıya dayanırken ağaçların yeniden çiçek açtığını belirterek, "Mevsimler bazen sürpriz yapıyor dedirten görüntüler oluştu" dedi. Görüntü, bölge halkı ve yerel gözlemciler arasında ilgi topladı; bazıları doğanın beklenmedik ritmine dikkat çekti.

mevsim geçişlerinin olası etkileri:

Uzmanlara göre mevsim geçişlerinde yaşanan sıcaklık dalgalanmaları ağaçların fenolojik döngüsünü etkileyebilir ve bazı türlerde yeniden çiçeklenmeye yol açabilir. Bu durum, meyve ağaçlarının doğal döngüsünü ve potansiyel meyve verimini etkileyebileceği için çiftçiler tarafından izleniyor.

Adilcevaz'daki bu örnek, yerel iklim koşullarının ve erken mevsim değişikliklerinin tarımsal üretimde gözlemlenebilir etkilerini somutlaştırırken, çiftçilerin hazırlık ve takip gereksinimini de hatırlatıyor. Bölgedeki benzer gözlemler ilerleyen günlerde tarımsal üretim açısından değerlendirilmek üzere kaydediliyor.

KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ ELMA AĞACININ ÇİÇEK AÇMASI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI.

KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ ELMA AĞACININ ÇİÇEK AÇMASI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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