Şahan adı verilen operasyon üç ilde uyuşturucu şebekesini hedef aldı

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyona, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülük etti. Operasyon, 1 Ağustos 2024 tarihinde görevliyken şehit düşen Polis Memuru Ahmet Şahan anısına "Şahan" adıyla gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında Kastamonu il merkezindeki 28 adrese ve Hanönü, İnebolu, Daday, Çankırı ile Samsun'da birer adrese olmak üzere toplam 33 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona 4 narkotik madde arama köpeği, 3 özel harekât timi ve 337 personel katıldı. Operasyon öncesi İl Emniyet Müdürü Tamer Taş görevli personele başarı dileklerini iletti.

Ele geçirilen maddeler ve materyaller:

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda şu malzemeler ele geçirildi: 254,73 gram metamfetamin, 250,84 gram bonzai, 127 adet sentetik ecza hapı, 5,74 gram kokain, 2,85 gram esrar, 3 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 68 bin 600 lira nakit para, 49 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, bonzai emdirilmiş peçete, ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 52 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve 62 tüfek kartuşu.

Gözaltılar ve adli süreç:

Gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adli ve idari işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

KASTAMONU MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN VE ŞEHİT POLİS MEMURUNUN SOYİSMİNİN VERİLDİĞİ "ŞAHAN" OPERASYONUNDA 35 ŞÜPHELİ YAKALANDI.