Fren arızası iddiası Tarsus'ta minibüsün 5 araca çarpmasına yol açtı

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 HO 5085 plakalı yolcu minibüsü, Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Cetvel Kavşağı yakınlarında, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Sürücünün durduramadığı minibüs çevredeki 5 araca çarparak durabildi. Kazada 16 kişi hafif yaralandı.

Olay yeri ve müdahale:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve olası nedenler:

Emniyet birimleri ve ilgili ekiplerin kazaya ilişkin incelemeleri sürüyor. İddiaya göre frenin boşalması kazanın nedeni olarak gösterilirken, mekanik arızalar ve bakım eksiklikleri gibi faktörler genel olarak bu tür vakalarda araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Kazanın kesin nedeni ve sorumlulukla ilgili değerlendirmeler yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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