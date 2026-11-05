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Fren arızası iddiası Tarsus'ta minibüsün 5 araca çarpmasına yol açtı

Tarsus'ta freni boşaldığı iddia edilen 33 HO 5085 plakalı minibüsün 5 araca çarpması sonucu 16 kişi hafif yaralandı, yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fren arızası iddiası Tarsus'ta minibüsün 5 araca çarpmasına yol açtı

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 HO 5085 plakalı yolcu minibüsü, Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Cetvel Kavşağı yakınlarında, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Sürücünün durduramadığı minibüs çevredeki 5 araca çarparak durabildi. Kazada 16 kişi hafif yaralandı.

Olay yeri ve müdahale:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve olası nedenler:

Emniyet birimleri ve ilgili ekiplerin kazaya ilişkin incelemeleri sürüyor. İddiaya göre frenin boşalması kazanın nedeni olarak gösterilirken, mekanik arızalar ve bakım eksiklikleri gibi faktörler genel olarak bu tür vakalarda araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Kazanın kesin nedeni ve sorumlulukla ilgili değerlendirmeler yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

TARSUS&#039;TA FRENİ BOŞALAN MİNİBÜS 5 ARACA ÇARPTI

TARSUS'TA FRENİ BOŞALAN MİNİBÜS 5 ARACA ÇARPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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