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Yurt temsilcileri Eskişehir'de çevrim içi toplantıda taleplerini aktardı

Eskişehir yurt temsilcileri, Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile çevrim içi toplantıda buluştu; yurt işleyişi, öğrencilerin talepleri ve hizmetler ele alındı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yurt temsilcileri Eskişehir'de çevrim içi toplantıda taleplerini aktardı

Eskişehir temsilcileri genel müdürlük yetkilileriyle bir araya geldi

Eskişehir'de, Hızır Bey Yurdu başta olmak üzere yurt müdürlüklerinde görev yapan temsilci öğrenciler, Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı video konferans formatında yapılarak yerel temsilcilerin doğrudan görüş iletmesine olanak sağlandı.

toplantının odağı:

Çevrim içi toplantıda yurtlardaki işleyiş, öğrencilerin talepleri ve yürütülen hizmetler gündeme geldi. Katılımcılar, mevcut uygulamaların işleyişini değerlendirdi ve öğrencilerin öncelikli konularını paylaştı.

katılım ve yöntem:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurt müdürlüklerinden gelen temsilci öğrencilerin katıldığı buluşmada, merkezden yetkililerle doğrudan iletişim kurularak geri bildirimler paylaşıldı. Toplantı, yurt hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik bir platform işlevi gördü.

ESKİŞEHİR&#039;DE HIZIR BEY YURDU BAŞTA OLMAK ÜZERE YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREV YAPAN TEMSİLCİ...

ESKİŞEHİR'DE HIZIR BEY YURDU BAŞTA OLMAK ÜZERE YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREV YAPAN TEMSİLCİ ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA, YURT HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE VİDEO KONFERANS TOPLANTISI YAPILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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