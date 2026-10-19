Amasya'da kontrolü kaybeden minibüs köprü yakınında dereye yuvarlandı

Amasya'da minibüs dereye uçtu

Amasya'da, Fatih A. idaresindeki 05 RE 594 plakalı minibüs, Helvacı Mahallesi Çağlayan Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı ve dereye yuvarlandı. Kazada minibüs içindeki 9 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye çalışmaları:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma:

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında kazanın oluş şekli ve trafik koşulları değerlendirilecek; olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından resmi açıklama yapılması bekleniyor.

AMASYA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN MİNİBÜS TAKLA ATIP DEREYE UÇTU. KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI.