Köylerde erken teşhis seferberliği: KETEM Sığırcı ve Demirkaş sakinlerini taradı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, Sığırcı ve Demirkaş köylerinden gelen vatandaşların kanser taramalarını Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesinde gerçekleştirdi. Yapılan taramalarla birlikte koruyucu sağlık hizmetleri ve saha eğitimleri de sunuldu.

KETEM'de yapılan taramalar:

Merkezde gerçekleştirilen uygulamalarda katılımcılara uygun kanser tarama testleri yapıldı ve tarama sonuçları değerlendirildi. İşlemler sırasında vatandaşlara düzenli kontrolün ve taramaların kanserin erken evrede tespitindeki rolü hakkında bilgi verildi. Tarama sürecinde gizlilik ve bilgilendirme ön planda tutuldu.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları:

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen bilgilendirmede, meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulandı. Sağlık ekipleri, katılımcılara kendi kendine muayene, düzenli sağlık kontrolleri ve tarama hizmetlerinden yararlanmanın yolları konusunda saha eğitimi verdi.

Etkinlikle amaçlanan, köylerde yaşayan vatandaşların kanser taramaları ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlenmesi ve tarama hizmetlerinden daha fazla yararlanmasının teşvik edilmesiydi. Sağlık müdürlüğü yetkilileri, benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.

BAYBURT’TA KÖYLERDEN GELEN VATANDAŞLARA KANSER TARAMASI YAPILDI