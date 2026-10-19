Dolar 49,5364 +0,06%
Euro 55,5588 -0,16%
Bist 11.616,79 -0,90%
Altın Gram 6.672,65 +0,21%
EUR/USD 1,1211 -0,29%
Brent Petrol 108,52 -1,22%
--°

Köylerde erken teşhis seferberliği: KETEM Sığırcı ve Demirkaş sakinlerini taradı

Bayburt'ta Sığırcı ve Demirkaş köylerinden gelen vatandaşlar KETEM'de kanser taramasından geçirildi; koruyucu sağlık ve farkındalık eğitimi yapıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Köylerde erken teşhis seferberliği: KETEM Sığırcı ve Demirkaş sakinlerini taradı

Köylerde erken teşhis seferberliği: KETEM Sığırcı ve Demirkaş sakinlerini taradı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, Sığırcı ve Demirkaş köylerinden gelen vatandaşların kanser taramalarını Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesinde gerçekleştirdi. Yapılan taramalarla birlikte koruyucu sağlık hizmetleri ve saha eğitimleri de sunuldu.

KETEM'de yapılan taramalar:

Merkezde gerçekleştirilen uygulamalarda katılımcılara uygun kanser tarama testleri yapıldı ve tarama sonuçları değerlendirildi. İşlemler sırasında vatandaşlara düzenli kontrolün ve taramaların kanserin erken evrede tespitindeki rolü hakkında bilgi verildi. Tarama sürecinde gizlilik ve bilgilendirme ön planda tutuldu.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları:

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen bilgilendirmede, meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulandı. Sağlık ekipleri, katılımcılara kendi kendine muayene, düzenli sağlık kontrolleri ve tarama hizmetlerinden yararlanmanın yolları konusunda saha eğitimi verdi.

Etkinlikle amaçlanan, köylerde yaşayan vatandaşların kanser taramaları ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlenmesi ve tarama hizmetlerinden daha fazla yararlanmasının teşvik edilmesiydi. Sağlık müdürlüğü yetkilileri, benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.

BAYBURT’TA KÖYLERDEN GELEN VATANDAŞLARA KANSER TARAMASI YAPILDI

BAYBURT’TA KÖYLERDEN GELEN VATANDAŞLARA KANSER TARAMASI YAPILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yeni akademik yılını 40 bin öğrenciyle açtı
images

Tekirdağ afet müdahalesinde yeni nesil araçla daha hızlı müdahale edecek
images

valinin son açıklaması: can kaybı, kayıp ve zarar tespitleri hakkında bilgi
images

Zayıflama iğneleri birkaç kilo için çözüm olmamalı, hekim gözetimi şart

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yeni akademik yılını 40 bin öğrenciyle açtı

Yerel zenginlikle sürdürülebilirlik dersi: zeytin ve pamuktan geleceğe

Muhtarlara çağrı: Eskişehir’in her kapısına devlet şefkati ulaşacak

Tekirdağ afet müdahalesinde yeni nesil araçla daha hızlı müdahale edecek

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi