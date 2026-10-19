Elazığ'da bulvarda çarpışan minibüsler: dört kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs çarpışması
Elazığ'da Hacı Saadettin Bulvarı üzerinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
kaza ve müdahale:
Olay yerindeki ekipler yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
polis incelemesi:
Polis ekipleri kaza yerinde geniş çaplı inceleme yaptı ve olayla ilgili tutanak tuttu. Yetkililer, kaza nedeninin tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
ELAZIĞ’DA İKİ MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.
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