Elazığ'da bulvarda çarpışan minibüsler: dört kişi yaralandı

Elazığ'da Hacı Saadettin Bulvarı'nda iki minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; sağlık ve polis ekipleri olay yerinde müdahale etti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.