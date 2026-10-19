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Elazığ'da bulvarda çarpışan minibüsler: dört kişi yaralandı

Elazığ'da Hacı Saadettin Bulvarı'nda iki minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; sağlık ve polis ekipleri olay yerinde müdahale etti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da bulvarda çarpışan minibüsler: dört kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs çarpışması

Elazığ'da Hacı Saadettin Bulvarı üzerinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kaza ve müdahale:

Olay yerindeki ekipler yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

polis incelemesi:

Polis ekipleri kaza yerinde geniş çaplı inceleme yaptı ve olayla ilgili tutanak tuttu. Yetkililer, kaza nedeninin tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ELAZIĞ’DA İKİ MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ...

ELAZIĞ’DA İKİ MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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