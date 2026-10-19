Cizre'de muhtarlar demokrasi köprüsü olarak anıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törenle ve kaymakamlık kabulüyle kutlandı. Merkez ve köy muhtarlarının katıldığı etkinlik, resmi tören ritüelleri ve yönetsel bir buluşmayla devam etti.

Törenin akışı:

Tören, Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; tören katılımcıları günün anlam ve önemine dair konuşmalar dinledi.

Cahfer Ebret törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Muhtarlık müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi, Başbakanlığın 2015 tarihli genelgesiyle ’Muhtarlar Günü’ olarak ilan edilmiştir. Bu özel günün bizlere armağan edilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gazi Meclisimize şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Ekim 1829 tarihinde 2. Mahmud tarafından yayınlanan fermanla kurulan muhtarlık müessesesi, 195 yıldır bu topraklarda varlığını sürdüren, Osmanlı’dan cumhuriyete taşınan ender kurumlardan biridir".

Kaymakamlık kabulü ve vurgular:

Törenin ardından merkez ve köy muhtarları, Cizre Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile bir araya geldi. Kaymakam Baycar, devlet ile millet arasındaki köprü görevini başarıyla icra eden muhtarların gününü tebrik ederek, yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ebret konuşmasında ayrıca muhtarların yerel yönetimdeki önemine dikkat çekti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Gücünü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu kurum, toplumsal barışın ve yerel yönetimin en önemli çözüm merkezlerinden biridir. Tüm meslektaşlarımın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." Bu vurgular, törende muhtarların hem tarihi kökenine hem de güncel işlevine dair ortak bir farkındalık oluşturdu.

Etkinlik, muhtarların yerel sorunlara ilişkin iletişimini güçlendirmek ve devlet-vatandaş hattında sürekliliği sağlamak amacıyla yapılan görüşmelerle son buldu.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE '19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ', HÜKÜMET KONAĞI BAHÇESİNDE DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİ İLE COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANDI.