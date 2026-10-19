Amasya'da minibüs köprü yakınında dereye uçtu, 9 kişi yaralandı

Helvacı Mahallesi'nde kaza
Amasya'nın Helvacı Mahallesi Çağlayan Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, Fatih A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüs kontrolden çıkarak takla attı ve dereye düştü. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.
Müdahale ekipleri olay yerinde:
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görüntüler ve soruşturma:
Kaza anları çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı; görüntülerde minibüsün kontrolden çıkıp takla atması görülüyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
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