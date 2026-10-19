Elazığ'da küçük sanayi önü zincirleme kaza: yaralanma yok, araçlarda hasar

Elazığ-Bingöl karayolunda zincirleme kaza

Elazığ-Bingöl karayolu Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana gelen kazada, anayol üzerinde birbirine giren 4 araç bulundu. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili ilk incelemeyi yaptı. Araç sahipleri ve sürücüler arasında sağlık sorunu bildirilmediği belirtildi.

Hasar ve soruşturma:

Kazaya karışan araçlarda görülen hasarlar nedeniyle bölgedeki trafik kısa süreli etkilendi. Polis ekipleri olayla ilgili tutanak tutup hasarın boyutunu ve kazanın oluş nedenlerini araştırıyor; süreçle ilgili soruşturma devam ediyor.

ELAZIĞ’DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ