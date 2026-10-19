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Elazığ'da küçük sanayi önü zincirleme kaza: yaralanma yok, araçlarda hasar

Elazığ-Bingöl karayolu Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç hasar gördü; yaralanma yok, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da küçük sanayi önü zincirleme kaza: yaralanma yok, araçlarda hasar

Elazığ-Bingöl karayolunda zincirleme kaza

Elazığ-Bingöl karayolu Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana gelen kazada, anayol üzerinde birbirine giren 4 araç bulundu. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili ilk incelemeyi yaptı. Araç sahipleri ve sürücüler arasında sağlık sorunu bildirilmediği belirtildi.

Hasar ve soruşturma:

Kazaya karışan araçlarda görülen hasarlar nedeniyle bölgedeki trafik kısa süreli etkilendi. Polis ekipleri olayla ilgili tutanak tutup hasarın boyutunu ve kazanın oluş nedenlerini araştırıyor; süreçle ilgili soruşturma devam ediyor.

ELAZIĞ’DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

ELAZIĞ’DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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