Adana'da ihale soruşturması derinleşti: Çukurova belediyesinde arama sona erdi

Operasyonun kapsamı:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları üzerine jandarma ekipleri sabah saatlerinde Çukurova Belediyesi binasında arama yaptı. Ekiplerin çalışmaları belediye içinde yürütüldü ve aramalar tamamlandıktan sonra jandarma ekipleri binadan ayrıldı.

Gözaltılar ve isimler:

Soruşturma kapsamında 44 şüpheli hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında mevcut Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin ile halen görevde bulunan 4 belediye başkan yardımcısı da bulunuyor.

Belediye çalışmaları sonrası:

Aramaların tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri Çukurova Belediyesinden ayrılırken, belediye personeli binaya girerek rutin çalışmalarına devam etti. Savcılık soruşturmasının taraflarca yürütülmeye devam ettiği, iddialarla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

ÇUKUROVA BELEDİYESİNDE ARAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI