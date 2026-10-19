İzmir öğretmen akademileri tarih, sanat ve düşünce ile yeni döneme başlıyor

akademi programı ve hedefleri:

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Millî Eğitim Bakanlığının öncülüğünde yürütülen İzmir Öğretmen Akademileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 26 Ekim 2026 tarihinde kapılarını açıyor. Program, öğretmenlerin mesleki, kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi; bilgi ve deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Yeni dönemde akademisyenler, sanatçılar, yazarlar ve alanında uzman isimler öğretmenlerle bir araya gelecek. “İnsan, Mekân, Heyecan” anlayışıyla kurgulanan program, İzmir’in tarihî ve kültürel mirasını sahada deneyimlemeye yönelik atölye çalışmalarıyla öğrenme süreçlerini çeşitlendirecek.

akademi yapısı ve içerikler:

Program beş ayrı akademide yürütülecek: Şehir ve Kültür, Edebiyat, Müzik, Biyografi ve Düşünce. Her akademi, kendi disiplinine özgü atölye, söyleşi ve uygulamalı çalışmaları içeriyor. Katılımcılar; İzmir’in tarihî ve kültürel mekânlarını yerinde keşfetme, edebî eserleri farklı bakış açılarıyla değerlendirme, müziğin sanatsal ve kültürel zenginliğini deneyimleme, tarihte iz bırakan şahsiyetlerin yaşamlarını tanıma ve düşünce dünyalarını disiplinlerarası yaklaşımlarla zenginleştirme olanağı bulacaklar.

Dr. Ömer Yahşi'nin değerlendirmesi:

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, akademilerin öğretmenlerin sürekli gelişimi açısından önemine vurgu yaptı ve şunları kaydetti: "Bir milletin maarif kudreti, öğretmenlerinin ilim, irfan ve kültür birikimiyle yükselir. Öğretmenlerimizin entelektüel dünyasını zenginleştiren, mesleki yetkinliklerini geliştiren her çalışma, evlatlarımızın yetişmesine ve eğitimimizin niteliğine doğrudan katkı sunmaktadır. Binlerce yıllık medeniyet birikimine ev sahipliği yapan İzmir’imizin tarihî ve kültürel zenginliklerini öğretmenlerimiz için yaşayan bir öğrenme ortamına dönüştürmeyi önemsiyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde yürüttüğümüz Öğretmen Akademileri ile bilgiyi tecrübeyle, kültürü sanatla, düşünceyi hayatla buluşturarak öğretmenlerimizin çok yönlü gelişimini destekliyoruz. Aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim sahibi nesiller yetiştirme gayemizin merkezinde, kendisini sürekli yenileyen, araştıran, üreten ve öğrencilerine ilham veren öğretmenlerimiz yer almaktadır. Çünkü biliyoruz ki öğretmenin gelişimi, eğitimin gelişimidir."

program takvimi ve uygulama saatleri:

Akademi programları 26 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve sekiz hafta sürecek. Haftalık oturum takvimi şöyle planlandı:

Müzik Akademisi: Pazartesi 16.00-17.30

Şehir ve Kültür Akademisi: Salı 15.00-17.30

Edebiyat Akademisi: Çarşamba 16.00-17.30

Düşünce Akademisi: Perşembe 16.00-17.30

Biyografi Akademisi: Cuma 16.00-17.30

Programlar, İzmir’in tarihî ve kültürel mekânlarında gerçekleştirilerek öğretmenlerin farklı disiplinlerden beslenmeleri ve yeni deneyimler kazanmaları hedefleniyor. Katılımcıların edinimleri, sınıf içi uygulamalara ve öğretim süreçlerine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

İzmir Öğretmen Akademileri, öğretmenlerin entelektüel birikimini güçlendirmeye ve eğitim uygulamalarına yeni perspektifler kazandırmaya yönelik kapsamlı bir imkân sunuyor; sekiz haftalık yoğun program ile katılımcıların bilimsel, sanatsal ve kültürel kapasitelerinin artırılması bekleniyor.

İZMİR ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BEŞ FARKLI AKADEMİDE DÜZENLENECEK SEKİZ HAFTALIK EĞİTİM PROGRAMIYLA 26 EKİM 2026 TARİHİNDE KAPILARINI AÇIYOR.