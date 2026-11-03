Gürlek: karşılıklı teknik heyetlerle Kuzey Makedonya ile adli iş birliğini güçlendireceğiz

Akın Gürlek, dostluk grubunu bakanlıkta ağırladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Salih Murat başkanlığındaki Kuzey Makedonya Dostluk Grubu heyetini Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki adli ve hukuki iş birliğinin derinleştirilmesine vurgu yapıldı. Bakan Gürlek, adli ilişkilerin gelişmesi için karşılıklı oluşturulacak teknik heyetlerin önemine dikkat çekti.

Gündem: teknik heyetler ve mevcut anlaşmaların güncellenmesi:

Toplantıda, halihazırdaki ikili anlaşmaların gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni mutabakat metinlerinin hazırlanması kararlaştırıldı. Gürlek, noterlik gibi uygulamalardan başlayarak hangi alanlarda iş birliği yapılacağının teknik heyetler tarafından belirleneceğini belirtti. Bu çerçevede hazırlanan metinlerin tarafların onayına sunulacağı ifade edildi.

Adalet Bakanı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Hukuk Platformu'na atıfta bulunarak daha önce Kuzey Makedonya Adalet Bakanı ile benzer taleplerin paylaşıldığını hatırlattı. Gürlek, bu süreçlerin resmi ve düzenli mekanizmalarla ilerletilmesinin iki ülke hukuk çevreleri için fayda sağlayacağını vurguladı.

Hakim ve savcı eğitimi ile vatandaşların haklarının korunması:

Görüşmede eğitim iş birliği önemli bir başlık olarak ele alındı. Gürlek, hakim ve savcıların karşılıklı eğitimi ve etkileşiminin öncelikli bir konu olduğunu söyledi ve bilgi paylaşımı ile tecrübe aktarımına açık olunduğunu belirtti. Ayrıca iki ülkede yaşayan vatandaşların adli ve hukuki haklarının korunmasının önemine dikkat çekildi.

Bakan, Kuzey Makedonya'da ve Bosna Hersek'te bulunan adli müşavirliklerin varlığını hatırlatarak bu yapılanmaların iki ülke arasındaki iletişimi kolaylaştırdığını söyledi. Heyet başkanı Salih Murat ve beraberindeki delegasyona ziyaretleri için teşekkür edildi; karşılıklı ziyaretlerin sıklığının artırılmasının planlandığı ifade edildi.

Toplantı sonuçları kapsamında taraflar kısa süre içinde teknik düzeyde heyetler kurmayı ve tespit edilecek öncelikli konularda mutabakat metinleri hazırlamayı hedefliyor. Bakan Gürlek, Kuzey Makedonya heyetini Türkiye'ye sık gelen ve her zaman özel misafirleri olarak gördüklerini belirterek ziyaret çağrısını yineledi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında hukuk alanında adım adım ilerleyecek iş birliklerinin somutlaştırılması için çalışma takvimleri oluşturulması bekleniyor. Bakanlık kaynakları, bu sürecin hem kurumsal düzeyde kapasite geliştirme hem de vatandaşların haklarının korunması açısından önem taşıdığını kaydetti.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, KUZEY MAKEDONYA DOSTLUK GRUBU HEYETİNİ BAKANLIKTA KABUL ETTİ.