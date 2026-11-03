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Kepez meclisi 24 maddeyi ortak akılla görüşüp karara bağladı

Kepez Belediye Meclisi Kasım toplantısında 21 yazılı gündem ile 3 önergeyi ele aldı; kararlar ortak akıl ve oy birliğiyle alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 18:45

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kepez meclisi 24 maddeyi ortak akılla görüşüp karara bağladı

Kepez belediye meclisi kasım oturumunda 24 maddeyi görüştü

Kepez Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan oturumda 21 yazılı gündem maddesi ile 3 önerge olmak üzere toplam 24 madde ele alındı. Başkan Kocagöz, kararların ortak akıl ve istişareyle alınmasının altını çizdi.

Meteorolojik uyarılar ve belediye müdahalesi:

Toplantıda Kocagöz, Antalya’da son günlerde etkili olan olumsuz hava koşullarına ilişkin bilgi verdi. Sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarılar nedeniyle belediyeye gelen 170 şikayet kaydedildiğini belirtti ve şikayetlerin önemli bölümünün diğer kurumların sorumluluk alanında olduğunu vurguladı. Yağışlar sırasında ekiplerin sahada görev yaptığına dikkat çeken Kocagöz, "Dün akşamki yağışlarda da yüzden fazla arkadaşımız mesaideydi. Bütün iş makinelerimizle sahada mağduriyeti en aza indirdik" dedi ve personele teşekkür etti.

Ortak projeler ve pazar kararları:

Gündemde öne çıkan maddeler arasında, Duacı Mahallesi Kent Ormanı’ndaki D Tipi mesire alanına ilişkin Kepez Belediyesi ile Döşemealtı Sanayici İş Adamları Derneği arasında ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması yer aldı. Bu madde oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde imar planında pazar yeri olarak belirlenen 31002 ada 1 parselde pazar kurulması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Kocagöz, Zafer Pazarı’ndaki hurdaların "Makine ve Kimya" tarafından alınacağını söyleyerek pazarcı esnafının yanında olduklarını ifade etti ve esnafla dayanışmasına atıfta bulunarak, "Benim pazarcı esnafım da yalnız değil. Mesut Kocagöz yanlarında" dedi.

Fabrikalar Mahallesi’ndeki projelere ilişkin olarak, 27718 ada 8 parseldeki 253 bin 359,62 metrekarelik alanda oluşturulan çalışma grubuna 2 ay ek süre verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Aynı mahallede belediyeye ait taşınmazın hayırsever Fidanlar İnşaat tarafından imar planına uygun şekilde düzenlenerek belediyeye bağışlanması ve protokol için Başkan Kocagöz’e yetki verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca 7186 ve 7187 adalar arasındaki park alanına hayırsever desteğiyle semt evi yapılması önergesi de kabul edildi.

Kasım oturumunda, daha önce yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı gerekçesiyle geçici olarak kapatılan Şafak Kapalı Salı Pazarının iskanının alınmasının ardından başka alanlara taşınan esnafın eski yerlerine dönmesine ilişkin karar oy birliğiyle alındı. Kocagöz, ruhsat ve iskan süreçlerindeki aksaklıklara değinerek, bundan sonra sadece ilgili bağımsız bölüm esas alınarak iskan verilebileceğini belirtti ve kararın esnafa hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda ele alınan tüm maddeler genel olarak oy birliğiyle sonuçlanırken, Başkan Kocagöz belediyecilik anlayışlarının merkezine halkın menfaatini koyduklarını yineledi ve danışma, istişare vurgusunu sürdürdü.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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