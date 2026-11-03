Çocuk kavgası büyüdü: aile müdahalesiyle iki kişi bıçaklandı

Adıyaman'da bıçaklı kavga

Adıyaman merkezde, çocuklar arasında başlayan tartışmanın ailelerin de müdahil olmasıyla büyümesi sonucu iki kişi bıçakla yaralandı. Olay, Yeni Mahalle Dumlupınar Caddesi 26189 Sokak yakınlarındaki bir site içinde meydana geldi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, komşu çocuklar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmaya müdahil olan aile üyeleri arasında da gerginlik artınca kavgada bazı kişiler bıçaklandı. Olayda İsmet A. ile Mehmet A. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Her iki kişi daha sonra tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Olayın şüphelisi olarak gösterilen Yusuf Can A., çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. Emniyet birimleri olay yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görgü tanıkları ve yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda sürecin takip edildiği, yaralıların tedavi ve şüphelinin işlemlerinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

ADIYAMAN’DA KOMŞU OLAN ÇOCUKLAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMAYA AİLELERİN DAHİL OLMASI SONUCU 2 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI.