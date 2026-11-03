Dolar 49,9938 +0,04%
Euro 55,9857 +0,10%
Bist 11.023,55 +0,56%
Altın Gram 6.343,03 -0,59%
EUR/USD 1,1194 +0,03%
Brent Petrol 103,14 -1,56%
--°

Çocuk kavgası büyüdü: aile müdahalesiyle iki kişi bıçaklandı

Adıyaman’da komşu çocukların tartışmasına aileler de karıştı; çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı, şüpheli vatandaşlarca teslim alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 18:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çocuk kavgası büyüdü: aile müdahalesiyle iki kişi bıçaklandı

Adıyaman'da bıçaklı kavga

Adıyaman merkezde, çocuklar arasında başlayan tartışmanın ailelerin de müdahil olmasıyla büyümesi sonucu iki kişi bıçakla yaralandı. Olay, Yeni Mahalle Dumlupınar Caddesi 26189 Sokak yakınlarındaki bir site içinde meydana geldi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, komşu çocuklar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmaya müdahil olan aile üyeleri arasında da gerginlik artınca kavgada bazı kişiler bıçaklandı. Olayda İsmet A. ile Mehmet A. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Her iki kişi daha sonra tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Olayın şüphelisi olarak gösterilen Yusuf Can A., çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. Emniyet birimleri olay yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görgü tanıkları ve yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda sürecin takip edildiği, yaralıların tedavi ve şüphelinin işlemlerinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

ADIYAMAN’DA KOMŞU OLAN ÇOCUKLAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMAYA AİLELERİN DAHİL OLMASI SONUCU 2 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA KOMŞU OLAN ÇOCUKLAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMAYA AİLELERİN DAHİL OLMASI SONUCU 2 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de fabrika müdürünü öldüren sanığa müebbet hapis cezası
images

Niğde'de cadde ortasında çarpışma: iki kişi yaralandı
images

samsun-erbaa hattında 400 hapla yakalanan şebeke çözülüyor
images

Osmaniye kırsalında takla atan otomobil tarlaya düştü, dört kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek

Niğde'de cadde ortasında çarpışma: iki kişi yaralandı

Kayseri'de fabrika müdürünü öldüren sanığa müebbet hapis cezası

samsun-erbaa hattında 400 hapla yakalanan şebeke çözülüyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı