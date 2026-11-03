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İş çıkışı, yağmur ve maçın birleşmesiyle İstanbul trafiği yüzde 90’a ulaştı

İstanbul’daki sağanak, iş çıkışı yoğunluğu ve Galatasaray-Stuttgart maçı etkisiyle ana arterler ile Seyrantepe çevresinde trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İş çıkışı, yağmur ve maçın birleşmesiyle İstanbul trafiği yüzde 90’a ulaştı

Sağanak sonrası trafikte son durum:

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış, akşam saatlerindeki iş çıkışıyla birleşince kent genelinde trafik yoğunluğunu belirgin şekilde artırdı. Ana arterler ve bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ölçümlere göre trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı. Megakentte bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Seyrantepe ve maç trafiğinin etkisi:

Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasının oynanacağı Seyrantepe çevresi ve stadyuma giden bağlantı yolları, maç öncesi yoğunluktan etkilendi. Maç trafiği, sağanak yağışın yol açtığı görüş ve yol koşullarıyla birleşince bölgedeki tıkanıklık daha belirgin hale geldi; sürücüler özellikle ana arterlerde uzun süre ilerleyemedi.

Toplu taşıma yoğunluğu ve görüntüler:

İş çıkışı toplu taşıma kullanımını artırdı; metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözlendi. Kağıthane Çağlayan gibi aktarma noktalarında metrobüse binmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluğun kameralara yansıdığı bildirildi. Yetkililer, benzer koşullarda yolculuk planlarını gözden geçirmeyi ve mümkünse toplu taşımayı tercih etmeyi öneriyor.

İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALAN SAĞANAK, KENT GENELİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU. İŞ ÇIKIŞ...

İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALAN SAĞANAK, KENT GENELİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU. İŞ ÇIKIŞ SAATİ VE GALATASARAY-STUTTGART ARASINDA OYNANACAK MAÇIN DA ETKİSİYLE ANA ARTERLER VE BAĞLANTI YOLLARINDA ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKERKEN, TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90 SEVİYESİNE ULAŞTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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