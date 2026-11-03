Amasya'da akaryakıt istasyonunda yakalandı: 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli

Amasya'da aranan şahıs akaryakıt istasyonunda yakalandı

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu bir kişinin kentteki bir akaryakıt istasyonunda bulunduğunu tespit etti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.

Arama ve yakalama:

Yapılan tespitlere göre, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki ayrı dosyada "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan verilen toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.Y. adlı şahsın istasyonda olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle H.Y. yakalandı.

Adli süreç ve işlemler:

Yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, AMASYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE BAKIRKÖY AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE "BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN GECE VAKTİ SİLAHLI YAĞMA" SUÇUNDAN 2 AYRI DOSYADAN VERİLEN TOPLAM 16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI BULUNAN H.Y ADLI ŞAHSIN AKARYAKIT İSTASYONUNDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ. DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDIĞI BİLDİRİLDİ.