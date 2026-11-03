Kahramanmaraş’ta kılavuzlu köprüsü'nden düşen hafif ticari araçta üç kişi yaralandı

kaza bilgileri:

Kahramanmaraş’ta Sır Barajı mevkisindeki Kılavuzlu Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprünün yanından aşağı düştü. Araç, E.G. (47) idaresindeki 34 DJG 803 plakalı hafif ticari araçtı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Kazada toplam 3 kişi yaralandı.

yaralıların durumu:

Kazada yaralanan sürücü ile yolcu konumundaki S.G. (68) ve H.G. (73), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

görüntüler:

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın seyir halindeyken köprünün yanından aşağı düştüğü anlar açıkça görülüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANIRKEN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENDİ.