Elazığ'da yola çıkan köpek motosikletli kuryenin devrilmesine neden oldu

Elazığ'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu

Elazığ'ın Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye aniden yola çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolü kaybedildi ve kurye devrildi.

Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı:

Olay anı çevredeki bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın ardından motosikletin devrilmesi ve kuryenin yere düşüşü görülüyor. Haberde kazanın hemen sonrası ve kurye hakkında ayrıntılı sağlık bilgisi yer almadı.

Trafik güvenliği ve önlemler:

Böyle vakalar, ani yola çıkan hayvanların trafikte ciddi tehlike oluşturduğunu gösteriyor. Özellikle yoğun caddelerde hız kontrolü ve dikkat, sürücülerin güvenliği açısından belirleyici oluyor. Kurye gibi iki tekerlekli araç kullananların ani durumlara karşı daha temkinli olmaları gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

Olayla ilgili resmi açıklama haberde bulunmuyor; kaza anına ait görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da yola çıkan köpeğin neden olduğu kaza kamerada