karanlık odaklara karşı milli duruş: artık hesap zamanı

İddialar ve hedef gösterilen çevreler:

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı sonrası bazı çevrelerin harekete geçtiğini savundu. Özdemir, partisine ve Cumhur İttifakı'na yönelik kampanyaların bilinçli bir yönlendirme sonucu ortaya çıktığını iddia ederek özellikle yargı, siyaset ve medya içindeki bazı isimleri eleştirdi.

Özdemir, bu çevrelerin Türkiye'nin yükselişini ve kalkınmasını engellemeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü öne sürdü. Açıklamasında, söz konusu kesimlerin bazılarının FETÖ ile bağlantılı olduğunu ve bazı odaklarla birlikte hareket ettiğini iddia ederek bu yapıların milli hedeflere zarar vermeye çalıştığını ifade etti.

İsim isim, hesap ve hedeflerini çok iyi bildiğimiz bu çevrelerle hesaplaşma artık kaçınılmazdır sözleriyle Özdemir, karşı karşıya oldukları tehlikenin hem iç hem dış dinamiklerle bağlantılı olduğunu vurguladı. Bu tespitler, partinin hem tabanında hem de kamuoyunda güçlü bir karşılık bulmaya yönelik siyasi bir uyarı niteliği taşıdı.

Cumhur İttifakı ve Erdoğan'ın adaylığı:

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Eylül 2026 tarihinde Rize'de ilan edilen adaylığına atıf yaparak, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin ikinci yüzyılına ilişkin milli hedeflerinde kararlı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 9 Temmuz 2018'de fiilen başlamasıyla başlayan sürecin ülkenin kalkınma ve refah hamlesinde önemli bir eşik olduğunu savundu.

Bu çerçevede Özdemir, ittifakın milli birlik ve beraberliğin teminatı olduğunu belirterek küresel belirsizliklerin arttığı dönemde Türkiye'nin hedeflerine odaklanmaya devam edeceğini aktardı. Cumhur İttifakı'nın, salgılanmak istenen olumsuz algılara rağmen toplumun desteğiyle yoluna devam edeceğini vurguladı.

Medya, anketler ve siyasi istikrar:

Özdemir, bazı medya kuruluşları ve kamuoyu araştırma şirketlerini de hedef gösterdi; MHP aleyhine çıkan anket ve yorumların tesadüf olmadığını, bu yayınların belirli hesaplar doğrultusunda yapıldığını ileri sürdü. Bazı medya mensuplarının AK Parti ile yakın ilişki izlenimi vererek kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığını iddia etti.

Bu eleştiriler, partinin iletişim stratejisinde medyaya ve anket çalışmalarına karşı daha temkinli ve karşı argüman geliştirmeye yönelik bir çağrı olarak okunabilir. Özdemir, bu tür girişimlerin Türkiye'nin siyasi istikrarını hedef alan daha geniş bir çabanın parçası olduğunu öne sürdü.

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde Özdemir, 'Arınma müessesesi işlemeye devam ettikçe, korkunun dağları sardığı ve hesap yapan kimselerin birer birer deşifre olduğu görülecektir' ifadelerini kullandı. Bu söylem, partinin hem iç temizliğe verdiği önemi hem de muhalif gördüğü aktörlere karşı sert bir duruş benimsediğini gösteriyor.

Son olarak Özdemir, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanımızın arkasında aziz milletimizin duaları, iradesi, desteği ve bizatihi kendisi vardır mesajını vererek, bu mirasa halel gelmeyeceğini ve Türkiye'nin geleceğin kutlu günlerine küresel bir güç olarak erişeceğini yineledi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN YENİDEN ADAYLIĞI VE TÜRKİYE’NİN SİYASİ GELECEĞİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU. MHP’Yİ VE CUMHUR İTTİFAKI’NI HEDEF ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ ÇEVRELERE SERT TEPKİ GÖSTEREN ÖZDEMİR, "İSİM İSİM, HESAP VE HEDEFLERİNİ ÇOK İYİ BİLDİĞİMİZ BU ÇEVRELERLE HESAPLAŞMA ARTIK KAÇINILMAZDIR" İFADELERİNİ KULLANDI.