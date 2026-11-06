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direğe çarpan araç park halindeki otomobilin üzerine devrildi, sürücü polisle tartıştı

Aksaray'da Muhammet A. idaresindeki araç direğe çarptı, devrilen direk park halindeki otomobilin üzerine düştü; sürücü polisle tartışıp gözaltına alındı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 22:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

direğe çarpan araç park halindeki otomobilin üzerine devrildi, sürücü polisle tartıştı

Aksaray'da direğe çarpma ve olayın kısa özeti:

Aksaray'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki direğe çarptı ve devrilen direk yakınlardaki park halindeki bir aracın üzerine düştü. Kaza sonucu iki araç da önemli ölçüde hasar gördü ve hurdaya döndü. Olay anı ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı.

kaza anı ve araç hasarı:

Kazada araçların hasar görmesi ve direğin devrilmesi çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Görgü tanıkları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazaya karışan aracın plakası 68 AD 171 olarak verildi. İlk tespitlere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazanın nedeni oldu; trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

sürücünün direnişi ve polisin müdahalesi:

Görüntülerde, polis ekipleri kaza sonrası olay yerine gelerek sürücüyle iletişime geçti. Kamera kayıtlarından tespit edilen sürücü Muhammet A., ekiplerle tartıştı ve aracın kendisine ait olduğunu kabul etmeyip "sürücü olmadığını" iddia etti. Bu direniş üzerine polis takviye ekip çağırdı ve uzun uğraşların ardından şahıs ile mukavemette bulunan bir yakını gözaltına alındı.

Olay yerinde yakınları polis müdahalesine girişmek istedi; ekipler bu kişileri uzaklaştırdı. Olayın tüm aşamaları güvenlik kamerasına yansırken, emniyet birimleri kazayla ilgili tahkikat başlattı ve delillerin toplanmasına devam ediyor.

AKSARAY’DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ DİREĞE ÇARPARAK DURABİLİRKEN, DEVRİLEN DİREK...

AKSARAY’DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ DİREĞE ÇARPARAK DURABİLİRKEN, DEVRİLEN DİREK PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ. ARAÇLARIN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZA YERİNE GELEN POLİSE SÜRÜCÜ OLMADIĞINI İDDİA EDEN ŞAHIS GÜÇLÜK ÇIKARTARAK EKİPLERE DİRENDİ. O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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