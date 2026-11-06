Manavgat'ta zeytinin hikayesi sahnede: festival kortejle açıldı

Festival kortejle başladı:

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, kortej yürüyüşüyle açıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar; bayraklar ve bando takımının eşliğinde festival alanına yürüdü. Yürüyüşe çok sayıda vatandaşın yanı sıra belediye yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılış programı, Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. Programda Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ve Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin konuştu. Konuşmalarda Manavgat’ın tarımsal değerleri, zeytin üretiminin önemi ve üreticilerin emeğine dikkati çeken vurgular yapıldı.

Çiftçi emeği ve markalaşma çağrısı:

Mehmet Çiçek, konuşmasında Manavgat zeytinini ve zeytinyağını markalaştırmanın gerekliliğini öne çıkardı. Yerel çeşitleri korumak, üreticinin emeğine sahip çıkmak ve ürüne değer katmak hedeflendiği belirtilirken, kaliteli üretimin yaygınlaştırılmasıyla Manavgat zeytininin görünürlüğünün artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Çiçek, zeytinciliğin bu toprakların tarihi ve kültürünün parçası olduğunu belirterek üretim tablosuna dair şu değerlendirmeyi paylaştı: 2026 sezonu zeytin üretiminin 588 bin ton, sofralık zeytin üretiminin 1 milyon 163 bin ton olması bekleniyor. Buna karşın üreticilerin artan maliyetler ve düşük fiyatlardan yakındığını aktardı. Üretilen değerin dökme ve markasız satılmasının üreticiyi zora soktuğunu, bu yüzden ortak marka ve hikâye oluşturarak değer zincirinin üreticide kalmasının gerektiğini vurguladı. Çiçek, "Manavgat'ta zeytinin hikayesi var" sözleriyle yerel kimliğin öne çıkarılmasını istedi ve sivil toplum kuruluşlarına ortak markalaşma çağrısı yaptı.

Etkinlikler ve tanıtımlar:

Konuşmaların ardından araştırmacı yazar Mahmut Öz Orekanda zeytininin tarihçesini anlattı. Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu sergilediği gösteriyle yoğun alkış aldı. Festivalde yer alan sanatçı Tuba Özay da vatandaşlarla buluşarak etkinliğe destek verdi.

Festival alanında Manavgat’ın farklı mahallelerinden gelen üreticilerin stantları ilgi gördü. Zeytin ve zeytinyağının yanı sıra yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı yapıldı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, eşi Hatice Çiçek ile birlikte stantları gezip üreticilerle sohbet etti.

Manavgat Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen zeytinyağlı yemek workshopları ve tadım etkinlikleri ziyaretçilere lezzet deneme imkânı sundu. Çocuklar için zeytin kırma, yüz boyama ve şişme oyun alanları gibi etkinlikler yer aldı; gün boyu süren program her yaştan katılımcıyı bir araya getirdi.

Sahne gösterileri ve festival programı:

Festivalin ilk günü akşamında Manavgatlı sanatçıların sahnelediği "Susuz Komedi" adlı tiyatro oyunu yoğun ilgiyle izlenerek akşam programını tamamladı. İki gün sürecek festival, 7 Kasım Cumartesi günü Saraçlı Mahallesi'nde tadım etkinlikleri, halk oyunları gösterileri ve çeşitli programlarla devam edecek.

Festival, yerel üreticinin görünürlüğünü artırma ve zeytin ekonomisinde katma değer yaratma hedefini öne çıkarırken, konuşmalarda vurgulanan ortak marka oluşturma çağrısı dikkat çekti. Organizasyon, hem kültürel hem de ticari açıdan Manavgat zeytinciliğinin hikayesini daha geniş kitlelere taşıma amacını taşıyor.

MANAVGAT BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FESTİVALİ, CUMHURİYET MEYDANI’NDAN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NE UZANAN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI.