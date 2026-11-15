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Ambulans helikopterle Bahçesaray'dan Van'a nakil

Bahçesaray'da düşme sonucu skapula ve kaburga kırığı olan 26 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:38

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ambulans helikopterle Bahçesaray'dan Van'a nakil

olayın gelişimi:

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşme sonucu yaralanan bir hasta, ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edildi. Olay üzerine Bahçesaray Devlet Hastanesi personeli, hastanın durumunu değerlendirerek ek sağlık olanaklarına ihtiyaç olduğu kararını verdi.

hastanın durumu ve tetkik ihtiyacı:

Hastanın omuz bölgesindeki kürek kemiği (skapula) ile göğüs kafesini oluşturan kaburgası (costa) kırılmıştı. İlk değerlendirmede stabil ancak ileri görüntüleme ve cerrahi değerlendirme gerektiren bulgular saptanması üzerine, 26 yaşındaki hastanın daha donanımlı bir sağlık kuruluşuna sevki planlandı.

nakil süreci ve koordinasyon:

Bahçesaray Devlet Hastanesi, Van İl Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçerek helikopter ambulans talep etti. Kısa sürede bölgeye intikal eden helikopter ambulans, hastayı alarak SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. Nakil, yerel sağlık ekipleri ile koordine edilerek güvenli biçimde gerçekleştirildi.

VAN’IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU OMUZ GÖĞÜS KIRIĞI OLAN HASTA, AMBULANS...

VAN’IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU OMUZ GÖĞÜS KIRIĞI OLAN HASTA, AMBULANS HELİKOPTER İLE VAN'A GETİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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