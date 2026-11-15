Kangal termik santrali krizi: izne çıkarılan işçiler haklarını sokakta aradı

olayın gelişimi:

Sivas’ın Kangal ilçesinde, Torku iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santralinde üretim tamamen durdu. Tesisin yıllık üretim gücü 1 milyon 908 bin 229 MWh olarak kaydediliyor. Kaynaklarda, son yıllarda kömür temininde güçlük yaşandığı; tesisin satışa çıkarıldığı, ancak alıcı bulunamayınca kömür tedariğinin tamamen kesildiği belirtildi.

Üretimin durması sonrası tesiste çalışan bine yakın işçi ücretli ve ücretsiz izinlere gönderildi. İşçilerin bir bölümü izne çıkarılma sürecini "rızasız" ve "zorunlu" olarak nitelendiriyor; yönetimin uygulamalarının usulsüz olduğunu söyleyen çalışanlar tepkilerini dile getirdi.

işçilerin tepkisi:

Rızasız izne çıkarılan yüzlerce işçi, soğuk havaya rağmen ilçe merkezinde toplandı. Eylemde işçiler sloganlar attı, davul ve zurna eşliğinde yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, izne çıkarılma biçimini protesto ederek haklarını aradıklarını vurguladı. Olay sırasında barışçıl bir atmosfer hakim olduğu, yürüyüşün ilçe merkezinde gerçekleştiği bildirildi.

yerel etkiler ve belirsizlik:

Santraldeki üretim kesintisi ve izne çıkarılmalar, hem çalışanlar hem de tesis çevresindeki ekonomik yaşam için belirsizlik oluşturuyor. Çalışanların iddiaları ile yönetimin satış ve tedarik sürecine ilişkin açıklamalarının çelişkili olması, sürecin netleşmesini bekleyen bir tablo ortaya koyuyor. İşçiler, haklarının iadesi ve sürecin şeffaflaştırılması talebiyle eylemlerini sürdüreceklerinin sinyalini verdi.

Konya Şeker ve tesis yönetiminin konuya ilişkin resmi bir açıklaması haberleştirme anına kadar paylaşılmadı; gelişmeler yerel mecralarda ve işçi eylemlerinde izlenmeye devam ediyor.

TORKU İŞTİRAKİ KONYA ŞEKER TARAFINDAN İŞLETİLEN KANGAL TERMİK SANTRALİ’NDE ÇALIŞAN VE RIZASIZ ŞEKİLDE İZNE ÇIKARILAN YÜZLERCE İŞÇİ İLÇE MERKEZİNDE TOPLANDI. SLOGANLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜYEN İŞÇİLER, HAKLARINI ARADI. (ARŞİV)