TCG Anadolu dostluk denizinde gücünü gösterdi

TCG Anadolu tatbikatta göz doldurdu:

TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin komuta merkezi ve amiral gemisi olarak Doğu Akdeniz’deki Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı’nda dikkat çekti. Marmaris Aksaz’a bağlı olarak görev yapan gemi, dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliğini tatbikat alanında gösterdi ve İskenderiye açıklarında icra edilen faaliyetlerde etkin rol aldı.

Gemide konuşlu unsurlar:

Gemi üzerinde konuşlu SİHA/İHA, taarruz ve genel maksat helikopterleri, Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) ile çıkarma gemileri tatbikatta eşgüdümlü olarak görev yaptı. Bu unsurlar, hem denizde hem karada hareket kabiliyetini sergileyerek tatbikatın taktiksel amaçlarına hizmet etti ve birliklerin çok platformlu harekât yeteneğini ortaya koydu.

Taktik ve lojistik açıdan yürütülen tatbikatlarda TCG Anadolu’nun platform bütünlüğü ile deniz unsurlarını destekleme kapasitesi ve SİHA entegrasyonunun sağladığı esneklik öne çıktı.

Komutan ziyaretleri ve bilgi paylaşımı:

Tatbikata, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte katılan Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy, TCG Anadolu’da Türkiye’nin yeni nesil deniz yeteneklerini yakından inceledi. Fawzy, gemideki ZAHA’lar hakkında bilgi aldı ve konuşlu platformların görev yetenekleri hakkında brifingler dinledi.

Ev sahibi olarak Mısır’ın İskenderiye açıklarında düzenlediği tatbikat, iki ülke deniz kuvvetleri arasında operasyonel iş birliğini pekiştirdi ve bölgedeki varlığın önemini vurguladı.

Mavi Vatan konseptindeki varlığıyla TCG Anadolu, dosta güven veren, gerektiğinde caydırıcı bir güç olarak algılanan unsurlardan biri olarak tatbikatı başarıyla tamamladı.

Mavi Vatan'ın Amiral Gemisi TCG Anadolu göz doldurdu