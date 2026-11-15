Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

TCG Anadolu mavi vatanın caydırıcı gücünü Doğu Akdeniz'de sergiledi

TCG Anadolu, İskenderiye açıklarında düzenlenen Dostluk Denizi 2026 tatbikatında SİHA, helikopterler, ZAHA ve çıkarma gemileriyle görevini icra etti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:43

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 15:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

TCG Anadolu mavi vatanın caydırıcı gücünü Doğu Akdeniz'de sergiledi

tatbikatta öne çıkan unsurlar:

TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin komuta merkezi ve amiral gemisi olarak, Doğu Akdeniz’de düzenlenen tatbikatta dikkat çekici bir rol üstlendi. Geminin, dünyanın ilk SİHA gemisi olma vasfı ve Marmaris Aksaz bağlılık bilgisi sahadaki yeteneklerin merkezileşmesini sağladı.

Tatbikat, Mısır’ın ev sahipliğinde İskenderiye açıklarında gerçekleştirilen Dostluk Denizi 2026 çatısı altında icra edildi. Gemide konuşlu İnsansız Hava Araçları (SİHA/İHA), taarruz ve genel maksat helikopterleri, Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) ile çıkarma gemileri koordineli şekilde görev aldı ve planlanan görevleri uyguladı.

harekat kapasitesi ve caydırıcılık:

Taktik tatbikat senaryolarında TCG Anadolu’nun çok platformlu konuşlanma kabiliyeti öne çıktı; hem hava hem deniz hem de amfibi unsurların entegrasyonu dost unsurlara güven verirken, bölgedeki caydırıcılığı güçlendirdi. Gemideki araç ve platformların eş zamanlı kullanımı, komuta-idare zincirinin etkinliğini gösterdi.

mısır komutanının ziyareti:

Tatbikat sırasında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte TCG Anadolu’ya gelen Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy, gemideki sistemleri yerinde inceledi. Koramiral Fawzy, özellikle hem karada hem denizde hareket kabiliyeti gösteren ZAHAlarla ilgili bilgilendirildi.

Bu temaslar, tatbikatın ötesinde bölgesel iş birliği ve şeffaflığı pekiştirmeye yönelik diplomatik bir boyut da taşıdı. TCG Anadolunun sahadaki varlığı, Mavi Vatan konseptinde Türkiye’nin platform entegrasyonu ve caydırıcılık kapasitesinin somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ&#039;NİN KOMUTA MERKEZİ VE AMİRAL GEMİSİ OLARAK GÖREV YAPAN VE DÜNYANIN İLK SİHA...

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN KOMUTA MERKEZİ VE AMİRAL GEMİSİ OLARAK GÖREV YAPAN VE DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP MARMARİS AKSAZ'A BAĞLI OLARAK GÖREVİNİ İCRA EDEN TCG ANADOLU DOĞU AKDENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TATBİKATTA GÖZ DOLDURDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yenipazar’da eğitime katkı sunan 5 öğretmene ödül
images

Otuz yıllık bebek koleksiyonu Talas'ta sergilendi
images

Kangal termik santrali krizi: izne çıkarılan işçiler haklarını sokakta aradı
images

Ambulans helikopterle Bahçesaray'dan Van'a nakil

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İki mevsimin sınırında: Patnos'ta zirveler beyaz, etekler sarı

Hoş köyünde kedi ve yılanın sokak kavgası cep telefonu görüntülerine yansıdı

Ayrıldığı kız arkadaşını köy evine götürdüğü iddia edilen iki genç adli kontrolle serbest bırakıldı

Üniversitenin tarlasından eğitime destek: 100’den fazla öğrenciye burs

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor