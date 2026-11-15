TCG Anadolu mavi vatanın caydırıcı gücünü Doğu Akdeniz'de sergiledi

tatbikatta öne çıkan unsurlar:

TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin komuta merkezi ve amiral gemisi olarak, Doğu Akdeniz’de düzenlenen tatbikatta dikkat çekici bir rol üstlendi. Geminin, dünyanın ilk SİHA gemisi olma vasfı ve Marmaris Aksaz bağlılık bilgisi sahadaki yeteneklerin merkezileşmesini sağladı.

Tatbikat, Mısır’ın ev sahipliğinde İskenderiye açıklarında gerçekleştirilen Dostluk Denizi 2026 çatısı altında icra edildi. Gemide konuşlu İnsansız Hava Araçları (SİHA/İHA), taarruz ve genel maksat helikopterleri, Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) ile çıkarma gemileri koordineli şekilde görev aldı ve planlanan görevleri uyguladı.

harekat kapasitesi ve caydırıcılık:

Taktik tatbikat senaryolarında TCG Anadolu’nun çok platformlu konuşlanma kabiliyeti öne çıktı; hem hava hem deniz hem de amfibi unsurların entegrasyonu dost unsurlara güven verirken, bölgedeki caydırıcılığı güçlendirdi. Gemideki araç ve platformların eş zamanlı kullanımı, komuta-idare zincirinin etkinliğini gösterdi.

mısır komutanının ziyareti:

Tatbikat sırasında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte TCG Anadolu’ya gelen Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy, gemideki sistemleri yerinde inceledi. Koramiral Fawzy, özellikle hem karada hem denizde hareket kabiliyeti gösteren ZAHAlarla ilgili bilgilendirildi.

Bu temaslar, tatbikatın ötesinde bölgesel iş birliği ve şeffaflığı pekiştirmeye yönelik diplomatik bir boyut da taşıdı. TCG Anadolunun sahadaki varlığı, Mavi Vatan konseptinde Türkiye’nin platform entegrasyonu ve caydırıcılık kapasitesinin somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN KOMUTA MERKEZİ VE AMİRAL GEMİSİ OLARAK GÖREV YAPAN VE DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP MARMARİS AKSAZ'A BAĞLI OLARAK GÖREVİNİ İCRA EDEN TCG ANADOLU DOĞU AKDENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TATBİKATTA GÖZ DOLDURDU.