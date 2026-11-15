Son dakikalarda paylaşılan puan: Amasyaspor FK 1 - Zonguldakspor FK 1

maç sonucu:

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta karşılaşmasında Amasyaspor FK ile Zonguldakspor FK 12 Haziran'da karşı karşıya geldi ve maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Stat: 12 Haziran. Hakem triosu: Umut Nasrullah Özhelvacı, Metin Lek ve Berat Kara.

goller ve kritik anlar:

Zonguldakspor FK, Emre Köroğlu (dk. 81) ile öne geçti. Maçın akışı içinde Amasyaspor FK, yaptığı değişikliklerin meyvesini Atalay Gürel (dk. 84) ile alarak skoru eşitledi. Gösterilen sarı kartlar arasında Serdar Eylik (Amasyaspor FK) ve Umut Kerem Ayar (Zonguldakspor FK) yer aldı.

kadrolar ve değişiklikler:

Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Muhammet Doğukan Kalkışım, Fatih Ergen, Murat Şevik, Mücahit Çakır, Hasan Çelik, Serdar Eylik (Ahmet Emin Aksakal dk. 90), Savaş Çakır (Atalay Gürel dk. 64), Buğrahan Bekar, Safa Kınalı, Muhammet Karahan (Mikail Olgun dk. 70).

Zonguldakspor FK: Bilal Karataş, Yunus Mert Aydın, Umut Kerem Ayar, Emir Boz, Yunus Emre Alyaprak (Aykut Emre Yakut dk. 89), Berkan Ünal, Eren Büyükkaya (Mohammad Alzın dk. 76), Nevzat Bilen, Doğukan Nelik, Emre Köroğlu, Rahmi Anıl Başaran (Bertuğ Bayar dk. 61).

oyun değerlendirmesi:

Karşılaşma, her iki takım adına da son bölümlerde yaşanan yoğun baskı ve hızlı değişimlerle şekillendi. Zonguldakspor'un öne geçmesi sonrası Amasyaspor'un orta saha ve kanat değişiklikleri oyunu dengeledi ve kısa sürede cevap geldi. Maçın son bölümündeki değişikliklerin direkt skora yansıması, iki takımın da sonuca gitme isteğini gösterdi; karşılaşma sonunda her iki ekip birer puanla sahadan ayrıldı.

TFF 3. LİG 1. GRUP 12. HAFTA KARŞILAŞMASINDA AMASYASPOR FK, KONUK ETTİĞİ ZONGULDAKSPOR FK İLE 1-1 BERABERE KALDI.