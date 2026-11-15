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Adem Çak'ın Erciyes 38 FK serüveninde 100. perde

Erciyes 38 FK teknik direktörü Adem Çak, Kırşehirspor ile oynanan 12. hafta maçıyla birlikte takımın başında 100. kez sahaya çıktı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Adem Çak'ın Erciyes 38 FK serüveninde 100. perde

Adem Çak'ın Erciyes 38 FK serüveninde 100. perde

milestone maç

Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak, TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kırşehirspor ile oynanan 12. hafta karşılaşmasıyla birlikte takımın başında 100. kez sahaya çıktı.

kulüpten takdim

Maç öncesinde Kulüp Başkanı Latif Ersoy, Çak'a üzerinde isminin yazılı olduğu 100 numaralı forma ile birlikte bir plaket takdim etti. Kulüp yönetiminin jesti, teknik direktörün görev sürecindeki istikrarı simgeleyen anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Bu özel an, takım ve yönetim arasındaki bağı vurgularken, Çak'ın Erciyes 38 FK ile geride bıraktığı maç sayısının da somut bir göstergesi oldu.

TFF 3. LİG 3. GRUP TAKIMLARINDAN ERCİYES 38 FK TEKNİK DİREKTÖRÜ ADEM ÇAK, TAKIMIN BAŞINDA BUGÜN...

TFF 3. LİG 3. GRUP TAKIMLARINDAN ERCİYES 38 FK TEKNİK DİREKTÖRÜ ADEM ÇAK, TAKIMIN BAŞINDA BUGÜN 100. KEZ SAHAYA ÇIKTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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